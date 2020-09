Devisen: Euro fällt deutlich unter 1,19 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch deutlich unter die Marke von 1,19 US-Dollar gefallen. Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief von 1,1864 US-Dollar. In der Nacht hatte sie zeitweise noch bei 1,1929 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1987 Dollar festgelegt.

Am Dienstag war der Euro erstmals seit gut zwei Jahren über die Marke von 1,20 Dollar gestiegen. Die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden. Am Nachmittag sorgten solide Konjunkturdaten aus den USA für einen steigenden Dollar. Im Gegenzug wurde der Euro belastet.

Am Dienstagabend hatte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane gesagt, dass der Wechselkurs "wichtig" sei, auch wenn die EZB keinen bestimmten Kurs anstrebe. Auch dies hatte den Euro belastet. Der jüngste Anstieg des Euro könnte laut Beobachtern auch die Exportwirtschaft der Eurozone belasten.

Am Morgen trübten zudem schwache Daten vom deutschen Einzelhandel die Stimmung. Im Juli sanken die Erlöse um preisbereinigt (real) 0,9 Prozent zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

Zur Wochenmitte dürften die stärksten Impulse für den Devisenmarkt aus den USA kommen. Zum einen werden einen werden Daten zum Arbeitsmarkt und aus der Industrie veröffentlicht. Zum anderen steht am Abend der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed auf dem Programm./jsl/bgf/fba