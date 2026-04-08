08.04.2026 21:05:38

Devisen: Euro-Gewinn schmilzt zusammen - Wackelige Waffenruhe

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seinen deutlichen Gewinn im Zuge der Waffenruhe in Nahost im US-Handel nicht halten können. Nachdem er im europäischen Geschäft zeitweise über die Marke von 1,17 US-Dollar geklettert war, bröckelte er ab und notierte zuletzt bei 1,1652 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8542 (0,8652) Euro gekostet.

Der Rückzug des Euro könnte mit dem Umstand zusammenhängen, dass die Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA auf der Kippe steht. Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen./edh/he

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen ziehen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
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