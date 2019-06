Devisen: Euro hält sich bei 1,13 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag an der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1295 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1307 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das britische Forschungsinstitut Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes, die auf einer Umfrage unter hochrangigen Angestellten basieren. Wegen ihres hohen Gleichlaufs mit der Wirtschaftsentwicklung werden die Indikatoren stark beachtet. In den vergangenen Monaten hatte sich die Konjunktur in der Eurozone spürbar abgeschwächt./bgf/jha/