16.09.2026 17:27:38

Devisen: Euro kaum verändert vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank nur wenig bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1540 US-Dollar gehandelt. Der Euro bewegte sich in einer engen Bandbreite. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1537 (Dienstag: 1,1539) Dollar fest.

Am Markt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht wird. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh erwarten Volkswirte überwiegend, dass er erstmals die Leitzinsen anheben wird. An den Finanzmärkten ist eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte weitgehend eingepreist. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise haben die Inflationsgefahren deutlich angetrieben.

"Das Ausbleiben einer Erhöhung wäre eine Überraschung und dürfte starke Zweifel am Willen der Fed, die Preisstabilität zu sichern, aufkommen lassen", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. "Ich würde erwarten, dass der Dollar deutlich an Boden verliert, die langen Renditen anziehen und die Inflationserwartungen steigen." Praefcke erwartet, dass die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss diese Reaktion vermeiden wollen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85740 (0,85580) britische Pfund, 178,88 (178,86) japanische Yen und 0,9449 (0,9441) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.354 Dollar. Das waren rund 62 Dollar mehr als am Vortag./jsl/nas

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Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,149
0,0025
0,22
Japanischer Yen
178,619
-0,5310
-0,30
Britische Pfund
0,8582
0,0016
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