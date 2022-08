Devisen: Euro legt im US-Handel weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im US-Geschäft weiter zugelegt. Nachdem er nach dem Handelsbeginn an der Wall Street über 1,02 US-Dollar stieg, kostete er rund eine Stunde vor dem Börsenschluss 1,0250 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs in Frankfurt zuvor auf 1,0181 (Mittwoch: 1,0194) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9822 (0,9810) Euro. Die insgesamt zuversichtlichere Stimmung an den Aktienmärkten stützte auch den Euro. Neue Auftragszahlen aus der deutschen Industrie fielen zwar schwach aus, allerdings nicht so schlecht wie erwartet./ck/he