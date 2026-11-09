09.11.2026 17:20:39

Devisen: Euro legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zugelegt. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1195 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1193 (Freitag: 1,1165) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8934 (0,8956) Euro.

Etwas gestützt wurde der Euro durch die deutlich gefallenen Ölpreise. Die USA sind im Gegensatz zu Europa ein wichtiges Ölförderland und der Dollar profitiert daher nicht von einem sinkenden Ölpreis. Zudem wird Rohöl in US-Dollar gehandelt. Die Nachfrage nach Dollar geht also bei einem sinkenden Preis zurück. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg belastet den Dollar zusätzlich, da er weniger als sicherer Hafen gesucht wird.

Außenhandelsdaten aus Deutschland stützten den Euro etwas. Deutschlands Exporteure haben nach zwei Dämpfern in Folge im September wieder bessere Geschäfte gemacht. Deutsche Waren im Gesamtwert von 141,1 Milliarden Euro wurden ins Ausland verkauft und damit 2,0 Prozent mehr als im August des laufenden Jahres.

Der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone trpbte sich im November indes erneut ein. "Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung erhält damit einen weiteren Dämpfer", heißt es in der Mitteilung. Die Daten würden ein "Stagnationsszenario" untermauern. "Steigende Zinsen, hohe Rohölpreise und politische Unsicherheiten belasten die Konjunktur." Die Daten bewegten den Markt kaum, da ein noch etwas stärkerer Rückgang erwartet wurde.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83430 (0,83415) britische Pfund, 176,79 (176,77) japanische Yen und 0,9164 (0,9143) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.124 Dollar. Das waren rund 53 Dollar mehr als am Vortag./jsl/mis

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Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1203
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0,5500
0,31
Britische Pfund
0,8348
0,0001
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