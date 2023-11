Devisen: Euro legt zum US-Dollar leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag ein wenig zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0916 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch knapp unter 1,09 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf genau 1,09 Dollar festgesetzt.

Das am Vormittag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima hat den Markt nicht nachhaltig bewegt. Die Stimmung in der Wirtschaft in Deutschland hat sich im November zwar den dritten Monat in Folge verbessert. Der Anstieg war jedoch geringer als erwartet. Ökonomen sehen nur eine Bodenbildung.

"Ich rechne für das Winterhalbjahr nach wie vor mit einem leichten Schrumpfen der deutschen Wirtschaft", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Die Unternehmen haben einfach zu viel zu verdauen, wenn man an die zurückliegende globale Zinswende denkt oder an die Verunsicherung wegen der Energie- und Haushaltspolitik der Bundesregierung."

In den USA bleibt es weitgehend ruhig, weil viele Bürger nach dem Feiertag Thanksgiving freinehmen. Allerdings veröffentlicht S&P Global am Nachmittag seine regelmäßige Umfrage unter Industrieunternehmen und Dienstleistern./jsl/bgf/jha/