Devisen: Euro merklich unter Druck zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag zum US-Dollar merklich unter Druck geraten. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1242 US-Dollar. Am Vormittag hatte der Euro noch in der Nähe der Marke von 1,13 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1256 (Vortag: 1,1287) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8884 (0,8859) Euro.

Die Corona-Sorgen sind etwas in den Hintergrund getreten. Erste Ergebnisse deuten auf nicht ganz so schlimme Krankheitsverläufe bei der neuen Corona-Variante Omikron hin. Der Dollar profitierte von der insgesamt sehr freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten, da die US-Notenbank Fed so wohl an dem begonnen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik festhalten kann. "Die Fed dürfte Mitte nächsten Jahres ihren Leitzins anheben", erwartet You-Na Park-Heger, Devisenexpertin bei der Commerzbank. "Die EZB dürfte noch eine ganze Weile stillhalten." Davon werde wahrscheinlich der Dollar profitieren.

Deutsche Produktionsdaten überraschten am Morgen positiv, bewegten den Euro jedoch kaum. Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im Oktober deutlich gesteigert. Erwartungen von Analysten wurden übertroffen. Die Entwicklung ist ein positives Zeichen für Industrieunternehmen. Sie leiden seit längerem unter den starken, überwiegend coronabedingten Verspannungen im Welthandel.

Am Vormittag belastete jedoch die verschlechterte Stimmung deutscher Finanzexperten den Eurokurs ein wenig. So trübten sich die vom Mannheimer Forschungsinstitut ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen im Dezember etwas ein. Die Beurteilung der aktuellen Lage gab deutlich nach und befindet sich erstmals seit Juni im negativen Bereich.

"Die ZEW-Konjunkturerwartungen kommen nun unter die Räder der vierten Corona-Welle", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die verhängten Beschränkungen setzten das Hotel- und Gaststättengewerbe, aber auch den gesamten Freizeitsektor unter Druck.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84933 (0,85128) britische Pfund, 127,83 (127,78) japanische Yen und 1,0414 (1,0416) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1781 Dollar gehandelt. Das waren etwa drei Dollar mehr als am Vortag./jsl/bek/jha/