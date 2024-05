Devisen: Euro notiert stabil unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen stabil unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0861 Dollar festgelegt.

Wirtschaftsdaten stehen im Tagesverlauf nur wenige auf dem Programm. Aus Deutschland werden am Morgen Preisdaten von der Unternehmensebene erwartet. Im Euroraum werden Zahlen vom Außenhandel veröffentlicht. In den USA herrscht datenseitig Ruhe. Aus den Reihen der US-Zentralbank Fed haben sich allerdings einige Redner angekündigt./bgf/jha/