Devisen: Euro rutscht zum US-Dollar auf Niveau von Mai 2025

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel seine Tagesverluste ausgeweitet und ist auf das Niveau von Mai letzten Jahres abgesackt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1235 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs im frühen europäischen Geschäft noch deutlich über 1,13 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1298 (Mittwoch 1,1355) Dollar fest.

Erneut schürten steigende Ölpreise Inflationssorgen, was die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed verstärkte. Dies sorgte für Auftrieb beim Dollar, während der Euro im Gegenzug weiter unter Druck geriet./la/nas