02.02.2026 20:56:38

Devisen: Euro unter 1,18 US-Dollar - Abwärtstrend hält nach Industriedaten an

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag im Zuge seines anhaltenden Abwärtstrends deutlich unter die Marke von 1,18 US-Dollar gerutscht. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1785 Dollar. Am vergangenen Dienstag hatte der Euro mit 1,2081 Dollar noch den höchsten Stand seit Mitte 2021 erreicht.

Der "Greenback" profitiert von einer weiter nachlassenden Zinssenkungsfantasie - dass US-Präsident Donald Trump am Freitag den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbankchef Jerome Powell nominiert hat, gab diesen Erwartungen weiter Auftrieb. Die Personalentscheidung schürte Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten kommen wird. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt sprach er sich aber für Leitzinssenkungen aus.

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank gilt Warsh als wachsam gegenüber Inflationsrisiken, sei zuletzt aber auch für weitere Leitzinssenkungen eingetreten. "Dabei scheint er jedoch weniger Trump-hörig als andere mögliche Kandidaten zu sein", schreiben die Analysten. Der US-Präsident hatte zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und den bis Mai amtierenden Notenbankpräsidenten Powell heftig beschimpft.

Zuletzt stützte den Dollar auch die merkliche Stimmungsaufhellung in der heimischen Industrie. Diese belegte der überraschend deutliche Anstieg des Einkaufsmanagerindex ISM auf einen Wert oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Der zuletzt stärkere Dollar hat an den Finanzmärkten auch die kräftige Kurskorrektur bei Metallen verstärkt. Vor allem die Notierungen für die Edelmetalle Gold und Silber sind zu Beginn der Handelswoche erneut spürbar unter Druck geraten, nachdem sie bis vor kurzem eine fulminante Rally hingelegt hatten./jsl/gl/he

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1792
-0,0059
-0,49
Japanischer Yen
183,4015
-0,7385
-0,40
Britische Pfund
0,8627
-0,0036
-0,41
Schweizer Franken
0,9193
0,0030
0,33
Hongkong-Dollar
9,2081
-0,0491
-0,53
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
21:39 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Gewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen