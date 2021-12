Devisen: Euro vor US-Zinsentscheid kaum verändert - Lira erneut mit Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch vor Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) kaum bewegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1259 US-Dollar. Sie lag damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1262 (Dienstag: 1,1309) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8879 (0,8843) Euro.

Die Fed dürfte am Abend angesichts der hohen Inflation einen beschleunigten Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik ankündigen. Im Blick der Märkte steht vor allem das Anleihekaufprogramm, das in der Corona-Krise zur Stützung der Konjunktur aufgelegt wurde. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank bei der Drosselung der monatlichen Käufe rascher als bisher vorgesehen vorgehen wird - trotz neuer Corona-Sorgen. Damit könnte sie auch - früher als bisher erwartet - im nächsten Jahr die Leitzinsen anheben. Die Notenbank hatte zuletzt signalisiert, dass sie die hohe Inflation nicht mehr nur als vorübergehend ansieht.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten bestätigten den anhaltenden Preisdruck. Im November stiegen die Einfuhrpreise so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die gleichzeitig veröffentlichten Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel blieben hinter den Erwartungen zurück.

Die türkische Lira stand erneut unter Druck. Zu Dollar und Euro wurden abermals historische Tiefstände markiert. Schon seit Wochen fällt die Lira von einem Rekordtief auf das nächste. Hauptgrund ist das Misstrauen der Marktteilnehmer in die Geldpolitik der türkischen Notenbank. Trotz einer hohen Inflation von zuletzt gut 21 Prozent befinden sich die Währungshüter auf Zinssenkungskurs. Kritiker führen dies auf den Druck durch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zurück.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84980 (0,85345) britische Pfund, 128,25 (128,45) japanische Yen und 1,0416 (1,0404) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1766 Dollar gehandelt. Das waren etwa 5 Dollar weniger als am Vortag./jsl/la/jha/