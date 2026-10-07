07.10.2026 16:06:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1177 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurox ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1177 (Dienstag: 1,1269) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8946 (0,8873) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84645 (0,84880) britische Pfund, 176,85 (178,15) japanische Yen und 0,9309 (0,9359) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1197
-0,0064
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176,99
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-0,60
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Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
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