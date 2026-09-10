10.09.2026 16:49:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1616 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1616 (Mittwoch: 1,1652) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8608 (0,8582) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85915 (0,85898) britische Pfund, 179,09 (178,59) japanische Yen und 0,9432 (0,9404) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1612
-0,0026
-0,22
Japanischer Yen
179,25
0,5900
0,33
Britische Pfund
0,8595
0,0005
0,06
Schweizer Franken
0,944
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
9,1058
-0,0173
-0,19
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen