Devisen: Eurokurs gibt weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag nur noch leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1048 US-Dollar gehandelt und damit nur noch geringfügig tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1091 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte die EZB den Kurs einer extrem lockeren Geldpolitik fortgesetzt. Der Euro war nach Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Notenbank etwa einen halben Cent abgerutscht und stand zuletzt weiter unter Druck. Kurz vor dem Wochenende hielten sich die Kursverluste allerdings in engen Grenzen.

Im weiteren Handelsverlauf könnte sich der Kurs des Euro aber wieder etwas stärker bewegen. Auf dem Programm stehen erste Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für Januar, die am Devisenmarkt stark beachtet werden. Analysten rechnen mit einer leichten Stimmungsaufhellung zu Beginn des neuen Jahres. Vor allem in der zuletzt arg gebeutelten deutschen Industrie würde eine bessere Stimmung der Einkaufsmanager die Einschätzung untermauern, dass die schlimmste Phase der Krise überstanden sei./jkr/fba