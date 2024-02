Devisen: Eurokurs im späteren US-Handelsverlauf wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späteren Verlauf nicht mehr allzu viel bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0822 US-Dollar. Auf Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA hatte sie einige Stunden zuvor noch mit teils kräftigen Schwankungen reagiert. Im frühen europäischen Handel war der Euro noch bis auf ein Tageshoch von 1,0888 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs später auf 1,0844 (Mittwoch: 1,0809) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9221 (0,9251) Euro./ck/he