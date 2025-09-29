29.09.2025 10:19:39

Devisen: Eurokurs legt leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Start in die Woche leicht zugelegt und damit die Gewinne vom Freitag ausgebaut. Ein Euro kostete am Montagvormittag 1,1728 US-Dollar und damit etwas mehr als Ende vergangener Woche. Am Freitag hatte sich der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung von den Verlusten der Tage davor erholt und am Ende leicht über der Marke von 1,17 Dollar geschlossen. Der Euro setzt damit seine Seitwärtsbewegung fort. Er pendelt seit rund zwei Monaten in der Spanne zwischen 1,16 Dollar und 1,18 Dollar.

Die am Montag veröffentlichten spanischen September-Preisdaten wirkten sich am Devisenmarkt kaum aus. Spanien ist das erste große Land in der Eurozone, das Preisdaten für den vergangenen Monat vorgelegt hat. Deutschland, Frankreich und Italien folgen am Dienstag, bevor am Mittwoch die Eurozonen-Inflationsrate folgt. Die Teuerung dürfte dabei knapp oberhalb des Zielbereichs der EZB liegen.

"Im September zeichnet sich ein etwas erhöhter Preisdruck ab und zudem lassen ungünstige Basiseffekte einen Anstieg der Jahresraten erwarten", hieß es in einem Morgenkommentar der Helaba. "Für die EZB gibt es daher keinen Grund, von ihrer abwartenden Haltung abzurücken und eine erneute Zinssenkung vorzunehmen. Auch Marktteilnehmer gehen mehrheitlich davon aus, dass der Zinssenkungszyklus beendet ist."

Im Gegensatz dazu werde auf weitere Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten gesetzt, was unter anderem mit Risiken am Arbeitsmarkt begründet wird. Vor diesem Hintergrund stehe der Arbeitsmarktbericht am Freitag im Mittelpunkt des Interesses./zb/jsl/stk

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1714
0,0023
0,19
Japanischer Yen
174,05
-0,9200
-0,53
Britische Pfund
0,8718
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9325
-0,0010
-0,11
Hongkong-Dollar
9,1131
0,0168
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX am Montag wenig bewegt-- DAX an der Nulllinie -- Asiatische Indizes uneinig
Zum Wochenauftakt bewegen sich der heimische und der deutsche Leitindex seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen