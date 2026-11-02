Devisen: Eurokurs legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1204 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1216 (Freitag: 1,1172) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8915 (0,8950) Euro.

Im Blick der Märkte stand der Ölmarkt. Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. US-Präsident Donald Trump will zunächst auf Diplomatie mit dem Iran setzen. Inflationserwartungen dürften so gedämpft werden. Mit Spannung wird erwartet, wie Trump nach den Zwischenwahlen reagieren wird. Auch aus dem Iran gab es Signale für Verhandlungsbereitschaft. Der Dollar geriet etwas unter Druck, da Rohöl in Dollar gehandelt wird und so die Nachfrage nach der US-Devise fällt. Zudem leiden die Europäer stärker unter steigenden Ölpreisen, da die USA ein wichtiges Förderland sind.

Die Entscheidung der Ratingagentur Fitch vom Freitag, den Ausblick für die Bonitätsnote FRankreichs "A+" auf negativ zu setzen, belastete den Euro nicht. Dies "spiegelt eine Verschlechterung seit unserer Überprüfung im August 2026 wider, die schwächeres Wachstum, höhere Finanzierungskosten und ein größeres Defizit umfasst", teilte die Ratingagentur am späten Freitagabend mit. "Anhaltende politische Fragmentierung und ein schwieriges soziales Umfeld erhöhen die Schwierigkeit, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen."

Damit entfernte sich der Euro ein Stück weit vom Jahrestief, das in der vergangenen Woche bei 1,1105 Dollar erreicht worden war, nachdem die EZB den Leitzins trotz erhöhter Inflation nicht verändert hatte. Ein besser als erwartet ausgefallener US-Einkaufsmanagerindex ISM stützte den Dollar kaum.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83580 (0,83380) britische Pfund, 177,10 (175,68) japanische Yen und 0,9193 (0,9194) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.957 Dollar. Das waren rund 83 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he