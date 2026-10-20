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20.10.2026 20:59:38
Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Handel am Vortag ist der Kurs des Euro am Dienstag wieder gestiegen. Im New Yorker Handel bezahlten Anleger für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1238 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1215 (Montag: 1,1225) Dollar festgesetzt, womit der Dollar 0,8916 (0,8908) Euro gekostet hatte.
Vage Hoffnungen auf einen Erfolg der Vermittlungsbemühungen von Katar und Pakistan zur Beilegung des Iran-Kriegs stützen den Euro etwas. Gedämpfte Einschätzungen von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hingegen belasteten ihn nur kurz. Die ZEW-Konjunkturerwartungen, das Stimmungsbarometer des gleichnamigen Forschungsinstituts, hatten sich erstmals seit fünf Monaten wieder verschlechtert. Zudem fiel der Rückgang überraschend deutlich aus./la/ajx/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1237
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-0,0001
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-0,01
|Japanischer Yen
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177,73
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0,0000
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0,00
|Britische Pfund
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0,8402
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0,0003
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0,04
|Schweizer Franken
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0,9271
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0,0000
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0,00
|Hongkong-Dollar
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8,822
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0,0022
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0,02
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.