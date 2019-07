Devisen: Eurokurs leidet weiter unter starkem US-Arbeitsmarktbericht

Der Eurokurs ist am Freitag im US-Handel deutlich unter Druck geblieben. Angesichts robuster Arbeitsmarktdaten aus den USA notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1221 US-Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte der Kurs noch bei 1,1280 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1260 (Donnerstag: 1,1288) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8881 (0,8859) Euro.

Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht beflügelte den US-Dollar zu allen wichtigen Währungen. Die Beschäftigung in der größten Volkswirtschaft der Welt war im Juni deutlich stärker als erwartet gestiegen. "Die Zahlen sind eine gute Nachricht und belegen, dass die US-Wirtschaft weiter auf Wachstumskurs ist", kommentierte Volkswirt Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen zu senken, werde so vermindert. Die Finanzmärkte gehen jedoch weiterhin von einer Leitzinssenkung im Juli aus.

Schwache Daten aus der deutschen Industrie lasteten zusätzlich auf dem Euro. So hatte die Industrie im Mai deutlich weniger Aufträge erhalten als erwartet. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sieht die deutsche Wirtschaft bereits in einer "Abwärtsspirale". Vor allem die von den USA ausgehenden Handelskonflikte lasteten zuletzt auf der Industrie. "Da eine etwaige Lösung des Handelsstreites und auch des Brexits noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bleibt die Lage für die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten schwierig."

NEW YORK (dpa-AFX)