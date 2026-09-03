|
03.09.2026 21:12:38
Devisen: Eurokurs profitiert im US-Handel weiter von der Dollarschwäche
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel seine Tagesgewinne behauptet. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,1634 Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Geschäft lag der Kurs noch knapp unter 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1615 (Mittwoch: 1,1578) Dollar fest.
Der Euro profitierte von einer Dollar-Schwäche. Die US-Währung stand zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck, denn die Aussicht auf Leitzinsanhebungen in den USA wurde durch Aussagen aus der US-Notenbank Fed gedämpft. Fed-Direktor Christopher Waller zeigte sich optimistisch, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt.
Besonders deutlich profitierte der japanische Yen, der den Höhenflug vom Vortag fortsetze. Dies sorge weiter für Spekulation auf eine erneute Intervention am Devisenmarkt. Zudem wird erwartet, dass die japanische Notenbank am 18. September den Leitzins anheben wird./la/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1628
|
0,0039
|
|
0,34
|Japanischer Yen
|
181,21
|
-2,6800
|
|
-1,46
|Britische Pfund
|
0,8595
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9386
|
-0,0037
|
|
-0,40
|Hongkong-Dollar
|
9,1145
|
0,0271
|
|
0,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.