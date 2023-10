Devisen: Eurokurs stabilisiert sich bei 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Mit Kursen um die Marke von 1,05 US-Dollar lag die Gemeinschaftswährung etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0524 (Donnerstag: 1,0619) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9502 (0,9417) Euro.

Belastet wurde der Euro bereits am Donnerstag durch Inflationsdaten aus den USA. Die Teuerung ist im Trend zwar rückläufig, sinkt aber nur langsam. An den Finanzmärkten werden daher weitere Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed nicht ausgeschlossen. Von dieser Aussicht profitierte der US-Dollar, während der Euro um fast einen Cent nachgab.

Zudem dürften Anleger vor dem Wochenende in sichere Anlagen investieren, zu denen am Devisenmarkt der US-Dollar zählt. Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Wertpapierhändler IG Markets verwies auf "die Furcht, dass am Wochenende eine Invasion Israels in Gaza bevorstehen könnte". Das erhöhe die Unsicherheit an den Finanzmärkten.

NEW YORK (dpa-AFX)