09.01.2026 20:51:38
Devisen: Eurokurs stabilisiert sich etwas nach Tief seit einem Monat
Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im späten US-Devisenhandel etwas befestigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1636 US-Dollar gehandelt. Im europäischen Währungsgeschäft war der Euro mit 1,1618 Dollar auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen. Nach laut Experten schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA konnte der Euro nicht von der Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed profitieren.
In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen gezeigt. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet ausfiel, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern. Wenngleich sich an den allgemeinen Erwartungen erst einmal wenig geändert hat, denn die Blicke bleiben auch auf die Neubesetzung des Chefpostens der Fed gerichtet, da die Amtszeit von Jerome Powell im Mai endet.
