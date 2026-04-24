24.04.2026 21:10:38

Devisen: Eurokurs stabilisiert sich nach Verlusten zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag nach seinen Kursverlusten im Verlauf der Handelswoche ein Stück weit erholt. In New York wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1718 US-Dollar gehandelt. Der Kurs kehrte damit über die Marke von 1,17 Dollar zurück, die am Vortag erstmals seit fast zwei Wochen wieder unterschritten wurde.

Zuvor war der Euro drei Handelstage in Folge gefallen und hat in dieser Zeit etwa einen Cent verloren. Die Verunsicherung von Anlegern über mögliche wirtschaftliche Folgen der Sperrung der Straße von Hormus trübt aktuell die Stimmung an den Finanzmärkten, was auch den Euro unter Druck setzte. Der US-Dollar diente den Anlegern zuletzt als "sicherer Hafen".

Es besteht aber weiterhin Hoffnung, dass es nochmals Gespräche über eine Lösung des Iran-Krieges gibt. Im Ringen um eine Beendigung sollen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Samstag zu Verhandlungen mit Vertretern Teherans nach Pakistan reisen.

Konjunkturdaten bewegten am Freitag eher wenig. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April wegen des Iran-Kriegs weiter deutlich verschlechtert und den tiefsten Stand seit der Corona-Krise erreicht, wie das Münchner Forschungsinstitut Ifo mitteilte. In den USA ist das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im April auf ein Rekordtief gefallen.

"Der Iran-Krieg macht die deutsche Konjunktur langsam aber sicher kaputt", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt Dekabank. Je länger er anhalte, umso mehr machten sich Preisüberwälzungen in andere Sektoren als Heizöl und Benzin bemerkbar. Die Konsumenten sind Kater zufolge stark verunsichert. Bei den Unternehmen gebe es teilweise bereits wieder Vorzieheffekte beim Einkauf von Vorprodukten, um gegen weitere Preissteigerungen gewappnet zu sein.

NEW YORK (dpa-AFX)

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1717
0,0035
0,30
Japanischer Yen
186,81
0,2100
0,11
Britische Pfund
0,8661
-0,0017
-0,20
Schweizer Franken
0,9199
0,0013
0,15
Hongkong-Dollar
9,181
0,0308
0,34
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen