15.10.2026 16:42:38

Devisen: Eurokurs steigt über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen und hat die Kursverluste vom Vortag wieder wettgemacht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1220 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Morgen noch deutlich unter 1,12 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1208 (Mittwoch: 1,1195) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8922 (0,8932) Euro.

Am Devisenmarkt zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem der Euro am Vortag nach einem überraschend starken Anstieg der Inflation in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten war. Dies hatte die Spekulation auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed zeitweise deutlich verstärkt, was dem Dollar Auftrieb verliehen hatte. Der Euro war im Gegenzug auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 bei 1,1113 Dollar gefallen.

"Die unerwartet hohe US-Inflation hat die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank in den kommenden Quartalen nur temporär angeheizt", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Am Nachmittag verlieh auch ein unerwartet starker Anstieg der US-Erzeugerpreise im September dem Dollar keinen neuen Aufrieb und der Euro konnte seine Kursgewinne halten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84610 (0,84385) britische Pfund, 177,06 (177,39) japanische Yen und 0,9305 (0,9330) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.159 Dollar. Das waren rund 53 Dollar mehr als am Vortag./jkr/he

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1239
0,0020
0,18
Japanischer Yen
177,62
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8436
-0,0018
-0,21
Schweizer Franken
0,9253
-0,0024
-0,26
Hongkong-Dollar
8,8209
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:59 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:19 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen