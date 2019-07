Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1218 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1215 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Markt richtet sich die Aufmerksamkeit bereits zunehmend auf die Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress, die am Mittwoch beginnt. Von der Anhörung erhoffen sich die Anleger Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA./jkr/stk