|US-Arbeitsmarktdaten
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06.11.2026 21:15:38
Devisen im Blick: Darum geht es für deu Euro zum US-Dollar deutlich abwärts
Als Belastungsfaktor erwiesen sich vor dem Wochenende starke US-Konjunkturdaten. Insbesondere der überraschend robuste Arbeitsmarktbericht für den Oktober schürte die Erwartungen an eine US-Leitzinserhöhung im Dezember, welche den Dollar als Wertanlage attraktiver gegenüber anderen Währungen machen würde. Im September hatte die Beschäftigungsentwicklung in der weltgrößten Volkswirtschaft noch enttäuscht. Zudem hellte sich die Stimmung der amerikanischen Verbraucher im November überraschend auf, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima zeigte.
"Die Zinserwartungen sind wegen der aufkommenden Verunsicherung vor allem bei Tech-Aktien zuletzt deutlich gedämpft worden", kommentierte Helaba-Experte Ralf Umlauf. "Dies könnte sich nun wieder umkehren." In der vergangenen Woche hatte die Fed den Leitzins nicht verändert. Insgesamt hielten sich die Ausschläge am Devisenmarkt nach dem Arbeitsmarktbericht in Grenzen.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Devisenkurse
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