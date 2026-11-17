Der Euro hat sich am Dienstag nach den Kursverlusten der vergangenen Handelstage vorerst bei 1,10 US-Dollar stabilisiert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0996 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1014 Dollar festgesetzt.

Durch eine überraschend hohe Inflation in den USA und Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed waren jüngst Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt worden, was dem Dollar Auftrieb bescherte und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte.

Nach den starken Bewegungen der Vorwoche haben sich auch die Zinsmärkte zuletzt beruhigt. So sind die Renditen für US-Anleihen am Dienstag nicht weiter gestiegen und haben etwas nachgegeben. Im weiteren Tagesverlauf werden mehrere Reden von US-Notenbankern erwartet, die am Markt beachtet werden.

Zudem dürfte sich das Interesse auch stärker auf Konjunkturdaten richten, die im Verlauf des Tages auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag könnten die deutschen Konjunkturerwartungen des Leibniz -Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Impulse am Devisenmarkt sorgen und am Nachmittag Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel.

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FRANKFURT (dpa-AFX)