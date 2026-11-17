|Ruhe am Devisenmarkt
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17.11.2026 09:08:38
Devisenmarkt ohne klare Richtung: Eurokurs bleibt nahe 1,10 US-Dollar
Durch eine überraschend hohe Inflation in den USA und Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed waren jüngst Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt worden, was dem Dollar Auftrieb bescherte und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte.
Nach den starken Bewegungen der Vorwoche haben sich auch die Zinsmärkte zuletzt beruhigt. So sind die Renditen für US-Anleihen am Dienstag nicht weiter gestiegen und haben etwas nachgegeben. Im weiteren Tagesverlauf werden mehrere Reden von US-Notenbankern erwartet, die am Markt beachtet werden.
Zudem dürfte sich das Interesse auch stärker auf Konjunkturdaten richten, die im Verlauf des Tages auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag könnten die deutschen Konjunkturerwartungen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Impulse am Devisenmarkt sorgen und am Nachmittag Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel.
/jkr/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,099
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-0,0007
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-0,06
|Japanischer Yen
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174,8545
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-0,4455
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-0,25
|Britische Pfund
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0,8332
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-0,0006
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-0,07
|Schweizer Franken
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0,9224
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-0,0006
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-0,07
|Hongkong-Dollar
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8,6216
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-0,0067
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-0,08