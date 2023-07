Dezentraler Unterhaltungsgigant Gala Games mit Rep nun auch im Social-Media-Bereich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Fühlen Sie sich überfordert von der Monotonie der herkömmlichen Social-Media-Plattformen? Wünschen Sie sich eine Plattform, die den digitalen Raum auf aufregende und innovative Weise neu definiert? Dann könnte Gala Games genau das Unternehmen sein, auf das Sie gewartet haben. Mit der Einführung ihrer neuesten Plattform Rep verspricht Gala Games, die Art und Weise, wie wir soziale Medien verstehen und nutzen, grundlegend zu verändern. Aber was genau macht Rep aus? Warum könnte es das nächste große Ding in der Social Media-Landschaft sein? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden!

Gala Games und das revolutionäre Rep-Netzwerk

Gala Games ist seit Langem ein starker Player in der Spieleindustrie und steht nun bereit, mit Rep die Social Media-Welt zu erobern. Entstanden ist die Anwendung im Kontrast zu den bisherigen zentralen Technologiegiganten, um mit der dezentralen Lösung den Nutzern wieder die alleinige Macht über ihre wertvollen und sensiblen Daten zu geben. Zwar befindet sich die Anwendung noch auf der NEAR-Blockchain, jedoch wird sie in Kürze auf die GalaChain übertragen. Gehostet wird sie dann auf eigenen Rep-Nodes.

Rep ist eine bahnbrechende Social Media-Plattform, die speziell für die moderne digitale Generation entwickelt wurde. Innerhalb von Rep können die Nutzer wie bei Twitter kurze Nachrichten oder wie auf Medium länger Artikel veröffentlichen. Der Ansatz von Rep ist es, die Grenzen zwischen Gaming, Kunst, Musik und Social Media zu durchbrechen und ein nahtloses Erlebnis zu schaffen, das alle diese Elemente miteinander verbindet.

Rep hebt sich durch die Integration der Blockchaintechnologie und NFTs (Non-fungible Tokens) von anderen Plattformen ab, die den Benutzern ermöglichen, einzigartige digitale Assets zu besitzen und zu handeln. Die digitalen Eigentumsrechte werden immer wichtiger in der heutigen digitalen Wirtschaft. Dabei könnte sich Rep zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich entwickeln.

Bemerkenswert ist, dass Rep inklusive Geolokation und AR-Funktionen bereits entwickelt wurde. Zudem können die Nutzer mit Anwendung auf unterschiedliche Weisen Belohnungen verdienen. Dies können etwa der Betrieb einer Node oder das Anwerben neuer Nutzer durch Empfehlungen sein. Zudem gibt es aber auch eine Art Schnitzeljagd, vergleichbar mit Pokémon Go, bei welcher die Nutzer Schatztruhen suchen.

Damit nicht wieder erneut Sorgen bei der Community von Gala Games wegen der höhere Diversifizierung des Projekts auftreten, wurde die Entwicklung der neuen Social-Media-Anwendung vollständig an Dritte übergeben. Somit kann sich Gala Games selbst auf die eigenen Kernbereiche fokussieren.

Das umfangreiche Portfolio von Gala Games:

Gala Games ist kein Neuling in der Welt der digitalen Unterhaltung. Mit einem beeindruckenden Portfolio von fünf öffentlich zugänglichen Spielen und weiteren 40 in Entwicklung hat Gala Games gezeigt, dass es den Anspruch hat, kontinuierlich innovative und fesselnde Erlebnisse zu liefern. Die Entwicklung von zwölf weiteren Spielen ist noch für dieses Jahr geplant, wobei sie eine beeindruckende Vielfalt von 22 Genres abdecken werden.

Darüber hinaus hat Gala Games Partnerschaften mit renommierten Unternehmen wie DreamWorks und AMC Network geschlossen, um unter anderem ein Spiel für The Walking Dead zu produzieren. Hinzu kommt das Projekt VOXVerse, das in Zusammenarbeit mit dem Erfinder der Sims entwickelt wurde. Aber auch auf der bedeutenden Gamingplattform Steam ist das Spiel Superior bereits seit dem 16. November verfügbar.

Das Bestreben von Gala Games, seine Reichweite und Präsenz zu erweitern, zeigt sich deutlich in der kürzlichen Übernahme von Ember Entertainment. Ember kommt bereits auf 20 Mio. Spielern und eine Palette von 8 Mobilegames, welche teilweise auch in den App Stores gelistet sind. All dies sind Belege für die Bedeutung des Unterhaltungsökosystems.

Gala Film und die neue Ära des Watch-and-Earn

Mit der Einführung von Gala Film hat Gala Games zudem den Filmsektor ins Visier genommen. In Zusammenarbeit mit den Hollywood-Schwergewichten „The Rock“, alias Dwayne Johnson, sowie dem Schauspieler und Filmproduzenten Mark Wahlberg plant Gala Film, sieben Titel zu veröffentlichen, von denen zwei bereits in diesem Sommer erschienen sind.

Zudem sind Partnerschaften mit einigen der führenden Streaminganbietern in Arbeit. Dabei unterscheidet sich Gala Film von herkömmlichen Filmproduktionen durch das innovative Watch-and-Earn-Konzept. Diese Idee revolutioniert die Art und Weise, wie wir Filme konsumieren, indem sie den Zuschauern ermöglicht, durch das Ansehen von Inhalten Belohnungen zu verdienen.

Gala Music: Die Zukunft der Musikindustrie

Gala Music ist ein weiteres spannendes Projekt von Gala Games, das die Beziehung zwischen Künstlern und Fans revolutionieren möchte. Gala Music hat bereits Partnerschaften mit legendären Künstlern wie Ice Cube, Snoop Dogg und David Bowie geschlossen und arbeitet daran, den Fans unvergessliche und einzigartige Erlebnisse zu bieten.

Durch den Einsatz von Blockchaintechnologie und NFTs können Fans nun Musik-NFTs besitzen und ihre Lieblingskünstler auf völlig neue Weise unterstützen. Zudem verspricht dieses Modell, die Art und Weise, wie Musik konsumiert und genossen wird, grundlegend zu verändern und könnte die Zukunft der Musikindustrie darstellen.

Fazit zu Gala Games und die Vorstöße auf dem Social-Media-Markt

Insgesamt bietet Gala Games mit Rep und seinen anderen Initiativen ein aufregendes neues Paradigma für Social Media und digitale Unterhaltung. Mit der Integration von Blockchaintechnologie, NFTs und innovativen Konzepten in den Bereichen Spiele, Filme und Musik setzt Gala Games neue Maßstäbe für die Zukunft der digitalen Welt. Die neue Social-Media-Anwendung bietet dabei eine Möglichkeit, um die neuartigen Technologien effizient zu nutzen sowie von den weiteren Vorteilen der Blockchaintechnologie zu profitieren.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.