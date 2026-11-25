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25.11.2026 13:53:31
Did Bitcoin Bottom at $55,000? Comparing the Bull and the Bear Case
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,0973
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-0,0005
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-0,05
|Japanischer Yen
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174,747
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0,0470
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0,03
|Britische Pfund
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0,8371
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0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
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0,9152
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0,0030
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0,33
|Hongkong-Dollar
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8,6001
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-0,0052
|
|
-0,06