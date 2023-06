Die 3 besten Coins 🪙 für unter 30 Cent mit 10x Potenzial ⏫ (sogar 100x möglich)

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Vielen Tradern geht es beim Anlegen um kurz- oder langfristige Ziele. Eine ausgewogene Strategie dient dabei als Basis. Sie kann bei Bedarf geändert oder angepasst werden und stellt einen fortlaufenden Prozess dar.

Leider schöpfen die meisten Menschen ihr Potenzial nicht aus, wenn es um die Geldanlage geht. Durch zu viele Angebote am Markt und eine schier unendlichen Anzahl an guten Ratschlägen ist es schwer für Anleger, die richtige Entscheidung zu treffen.

Screening für den Krypto Markt zeigt 3 neue Coins

Diese Faktoren verraten, ob ein Coin lukrativ ist

Achten Sie auf die Positionierung des Projektes

Risikobereite Anleger schauen sich auf dem Kryptomarkt um

Passives Einkommen möglich, da hohes Wachstumspotenzial

Coins, die 2023 explodieren könnten

Bei Aktien und Immobilien gilt die Renditeerwartung als niedrig bis hoch. Das ist ein enorm großer Bereich an Möglichkeiten. Häufig wird dem Kryptomarkt vorgeworfen, sein Spektrum an Renditemöglichkeiten wäre extrem breit aufgestellt. Dabei ist es an den klassischen Finanzmärkten nicht anders. Auch mit dem Blick auf die Sicherheit gibt es von Aktien über Fonds, bis Anleihen und ETFs nahezu alle Level.

Bleiben wir im Kryptomarkt und schauen auf 3 Coins unter 30 Cent, die 2023 explodieren könnten. Lange Zeit galt das Sparbuch als liebste Geldanlage der Deutschen. Doch durch die hohe Inflation und die vermehrte Akzeptanz von Kryptowährungen sowie DeFi ist ein neuer Trend zu beobachten. Kryptowährungen, vor allem neue Coins, generieren über soziale Plattformen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit.

Das liegt auch an den Vorverkaufsphasen, in denen die jeweiligen Utility-Token zu niedrigen Preisen vor allem Anfänger und Einsteiger ansprechen. Anleger setzen heute nicht mehr nur auf das gehypte Unternehmen, vertrauen blind den führenden Großinvestoren oder folgen uneingeschränkt den Ratschlägen der reichsten Menschen auf dem Planeten. Sie suchen nach günstigen Coins unter 30 Cent, um mit geringen finanziellen Mitteln Vermögen aufzubauen.

Das sind die Top 3 Coins unter 30 Cent:

1. Wall Street Memes

2. Ecoterra

3. yPredict

$WSM im Pre-Sales: Wall Street Memes beflügelt den ohnehin stark bullischen Meme Markt zusätzlich und treibt Anleger in eine satirische Form des Kapitalismus. Mit aufregenden Memes, die sich durch Ironie, Sarkasmus, Witz und überragendem Charme dem Thema Geld widmen, konnte das Projekt schon über 1 Million Follower auf seinen sozialen Medien für sich gewinnen. Wall Street Memes fasziniert immer mehr Anleger und so ist es nicht verwunderlich, dass fast 6 Millionen USD von Anlegern in das Unternehmen flossen.

Doch das ist nur der Anfang, denn wir befinden uns bei Wall Street Memes gerade erst mal bei Phase 10 des Pre-Sales. Insgesamt werden 30 Phasen die auserlesenen Anleger mit Utility-Token zu Sonderpreisen versorgen. Mit jeder Phase im Vorverkauf steigt der Preis des Token leicht an, was zu einer automatischen Wertsteigerung für Anleger führt. Umso früher Sie ins Projekt einsteigen, desto höhere fällt diese Wertsteigerung aus.

Phase Tokenpreis (USD) Wert Wertsteigerung % Stufe 1 0,02500000 100 1,20 Stufe 2 0,02530000 2,40 Stufe 3 0,02560000 3,60 Stufe 4 0,02590000 4,80 Stufe 5 0,02620000 6,00 Stufe 6 0,02650000 7,20 Stufe 7 0,02680000 8,40 Stufe 8 0,02710000 9,60 Stufe 9 0,02740000 10,80 Stufe 10 0,02770000 12,00 Stufe 11 0,02800000 LIVE 13,20 Stufe 12 0,02830000 14,40 Stufe 13 0,02860000 15,60 Stufe 14 0,02890000 16,80 Stufe 15 0,02920000 18,00 Stufe 16 0,02950000 19,20 Stufe 17 0,02980000 20,40 Stufe 18 0,03010000 21,60 Stufe 19 0,03040000 22,80 Stufe 20 0,03070000 24,00 Stufe 21 0,03100000 25,20 Stufe 22 0,03130000 26,40 Stufe 23 0,03160000 27,60 Stufe 24 0,03190000 28,80 Stufe 25 0,03220000 30,00 Stufe 26 0,03250000 31,20 Stufe 27 0,03280000 32,40 Stufe 28 0,03310000 33,60 Stufe 29 0,03340000 34,80 Stufe 30 0,03370000 33,20

$ECOTERRA im Pre-Sales: Hier geht es um ein Thema, dass alle angeht, denen unser Planet am Herzen liegt. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Schlagwort, ein Hype oder ein kurzer Trend. Es geht schlichtweg um unsere Zukunft und mit der Blockchain-basierten Plattform von Ecoterra unterstützen Sie mit jedem Recycling aktiv den Klimaschutz. Für alle Wertstoffe, die Sie der Kreislaufwirtschaft erneut zufügen, erhalten Sie auf der Plattform von Ecoterra Krypto Belohnungen.

Sie scannen dafür einfach Ihren Pfandbon und laden das Bild in die Recycle-2-Earn App von Ecoterra hoch. Dort ist eine riesige Datenbank hinterlegt, die genau erkennt, um welchen Wertstoff es sich handelt. Die Smart Contracts enthalten alle Angaben über die Belohnungen, die Sie anschließend dafür erhalten. Mit diesem Geschäftsmodell haben die Entwickler von Ecoterra genau den Nerv getroffen.

Anleger wollen nicht einfach nur in irgendein vielversprechendes Projekt investieren, sondern sicherstellen, dass mit ihrem Geld dort etwas bewegt wird. Auf Ecoterra lässt sich jeder Schritt transparent nachvollziehen, alle Prozesse und Abläufe sind auf der Blockchain gespeichert.

Im großen B2B-Bereich erhalten Unternehmen der Abfallwirtschaft Zugang zum Marktplatz für gebrauchte Rohstoffe und Materialien. Der Utility-Token ist noch kurze Zeit im Pre-Sales verfügbar und kostet derzeit nur 0,00925 $.

$YPRED im Pre-Sales: Die Plattform von yPredict bietet eine Reihe moderner Tools und intelligenter Algorithmen, die Anleger unterstützen auf dem Weg zum Profi-Trader. Künstliche Intelligenz hat längst die weltweiten Finanz- und Kapitalmärkte verändert und durchdringt die bestehenden Angebote mit neuen Formen der Analyse und Vorhersage.

Pre-Sales Preis in $ Wert in % Auto. Wertzuwachs in % Phase 1 0,0360 100 Phase 2 0,0375 4,17 Phase 3 0,0389 8,06 Phase 4 0,0500 38,89 Phase 5 0,0700 94,44 Phase 6 0,0900 LIVE 150,00 Phase 7 0,1000 177,78 Phase 8 0,1100 205,56 Listing 0,1200 233,33

Predictions sind Prognosen, die sich mithilfe historischer Daten erstellen lassen und Aufschluss darüber geben können, wann ein guter Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswertes vorliegt.

Bei yPredict dreht sich alles um den Krypto Markt. Anleger, die noch am Anfang stehen, greifen auf umfangreiches Wissen zu. Erfahrene Trader können auf dem Marktplatz mit KI erstellte Vorhersagemodelle kaufen und diese für die Entwicklung ihrer eigenen Trading Strategie einsetzen. Durch die Möglichkeit der Monetarisierung erhalten Entwickler mit yPredict einen sinnvollen Zugang zu einer bisher verschlossenen Zielgruppe, und zwar den Anfängern.

Der Utility-Token $YPRED gewährt den Zugang zur innovativen Plattform und ist derzeit im Pre-Sales günstig erhältlich. Ist der Vorverkauf beendet, geht der Token an die Exchanges und ist für den öffentlichen Handel freigegeben. Das gilt auch für die Token von Wall Street Memes und Ecoterra.

Fazit: Mit diesen 3 Coins unter 30 Cent haben Anleger beste Aussichten auf enormes Wachstumspotenzial und überdurchschnittliche Renditechancen. Alle neuen Coins könnten 2023 explodieren und ein Vielfaches ihres Pre-Sales-Wertes erreichen. Bei den Projekten profitieren Frühanleger sogar von einem automatischen Wertzuwachs, der sich nach dem Zeitpunkt des Investments richtet.

Alle Krypto Pre-Sales sind noch nicht öffentlich verfügbar und stehen vor allem Anfängern und Kleinanlegern aus dem Privatsektor zur Verfügung. Jedes Projekt hat einen eigenen Schwerpunkt, sodass Anleger aus allen Bereichen mit dem Krypto Trading beginnen können. Bei den 3 Coins sind die Einstiegshürden bewusst niedrig gewählt, damit Sie mit nur wenigen Klicks auf die jeweiligen Token zugreifen können.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/