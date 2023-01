Die 3 besten unbekannten Kryptos mit dem meisten Potenzial für 2023

In der Kryptowährungsbranche gibt es unzählige Kryptowährungen, von denen viele jedoch nur wenig bekannt sind. Dennoch gibt es einige unbekannte Kryptos, die in den kommenden Monaten und Jahren großes Potenzial haben ihren Wert zu steigern. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 3 besten unbekannten Kryptowährungen vor, die für das Jahr 2023 am meisten Potenzial haben, sowohl in Bezug auf ihre Technologie als auch auf ihr Wachstumspotenzial. Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, welche Kryptowährungen dies sind und warum sie in Zukunft eine große Rolle spielen könnten.

Meta Masters Guild (MEMAG) – eine Revolution für den Play-to-Earn-Sektor

Meta Masters Guild ist eine mobile Spielegilde für Web3 – das ist die einfachste Definition für das Projekt. Innerhalb dieser Definition gibt es jedoch eine Menge Dinge, die das Projekt noch mehr zu bieten hat. Stellen Sie sich Meta Masters Guild als einen Gaming-Hub vor, der den Nutzern eine Fülle von Funktionen bietet, die es ihnen ermöglichen, für das zu verdienen, was sie am meisten lieben – das Spielen. Deshalb kann es mit Fug und Recht behaupten, dass es die „Zukunft von P2E“ ist. Das Projekt vereint zahlreiche Ideen zu einer kohärenten Einheit und schafft ein Ökosystem mit Individuen, die sich gegenseitig sehr gut ergänzen.

Meta Masters Guild ist ein Web3-Projekt und wird daher NFTs eng in sein Ökosystem einbinden. Im Kern geht es der Meta Masters Guild nur darum, Spielern unterhaltsame und süchtig machende Spiele zu bieten, die NFTs verwenden. Diese Spiele sind natürlich mit Belohnungen, Einsätzen und Handel verbunden. Apropos, wir sollten uns genauer ansehen, was genau Meta Masters Guild zu bieten hat.

Die Meta Masters Guild konzentriert sich darauf, ein Spielplatz für Web3-Enthusiasten zu werden. Wie wir bereits erwähnt haben, ist sie die weltweit erste Gilde, die sich auf mobile Web3-Spiele konzentriert. Die Meta Masters Guild beschreibt ihre Mission als den Aufbau von „qualitativ hochwertigen, in die Blockchain integrierten mobilen Spielen, die ein dezentralisiertes Gaming-Ökosystem bilden und es den Mitgliedern ermöglichen, im Austausch für ihren Beitrag zum Ökosystem nachhaltig Belohnungen zu verdienen.“

Mit anderen Worten: Sie wollen Spiele schaffen, die Spaß machen, unabhängig davon, ob sie Blockchain- oder Tokenisierungselemente haben. Sie wollen, dass alle Vermögenswerte, die die Spieler besitzen, ihnen gehören und dass sie zu 100 % handelbar sind. Das bedeutet natürlich, dass die Community in den Entscheidungsprozess, der die Entwicklung vorantreibt, zentral eingebunden wird.

Die Meta Masters Guild führt derzeit den Vorverkauf für ihren MEMAG-Token durch, der einen Großteil der Funktionen des Ökosystems ermöglicht. Der Token befindet sich derzeit in der dritten Phase des Vorverkaufs, wobei 1 MEMAG 0,013 USDT kostet. Bislang konnten in der Vorverkaufsphase über 1.500.000 US-Dollar eingenommen werden. Der Token kann über eine von drei Optionen erworben werden: ETH, USDT, und eine Karte. Dies bietet eine ganze Reihe von Optionen für die Nutzer, und die Fiat-Option ist besonders hilfreich für Krypto-Anfänger.

Fight Out – die Zukunft des Wachstumssektors Move-to-Earn

Fight Out ist ein Krypto-Projekt, das auf 3 Säulen beruht. Diese sind zum einen eine On-Demand-Fitness-App mit Bewegung-zum-Verdienen-Belohnungen, zum anderen ein Metaverse, in dem Nutzer trainieren und sich messen können und außerdem physische Fitnessstudios, die als Knotenpunkte für die Fight Out-Community dienen und die reale Welt mit dem Metaverse verbinden.

Die Fight Out Web 3.0-App ist der erste Ort, an dem die meisten Nutzer mit der Plattform interagieren werden. Sie bietet den Nutzern ein personalisiertes Trainingsprogramm mit On-Demand-Workouts und Live-Kursen. Wenn die Nutzer die Workouts in der Fight Out-App absolvieren, verdienen sie REPS, eine In-App-Belohnungswährung. REPS können in der App gegen Belohnungen wie persönliche Coaching-Sitzungen, Trainingsausrüstung für zu Hause, Zubehör für den Avatar des Nutzers oder sogar einen Rabatt auf ein Fight Out-Abonnement eingelöst werden.

Jeder Nutzer erhält einen personalisierten NFT-Avatar, wenn er Fight Out beitritt. Der Avatar repräsentiert den Nutzer im Fight Out-Metaversum und seine Fitnesswerte wachsen mit den absolvierten Trainingseinheiten. Wenn ein Sportler zum Beispiel ein Krafttraining absolviert, erhöht sich der Kraftwert seines Avatars.

Fight Out plant, zum Start 20 physische Fitnessstudios zu erwerben und in Zukunft weitere Fitnessstudios zu eröffnen. Diese Fitnessstudios werden als reale Zentren für die Fight Out-Community dienen und es den Sportlern ermöglichen, persönlich zusammen zu trainieren. In den Fitnessstudios werden Live-Kurse abgehalten und sie werden über Einrichtungen zur Aufnahme von Trainingsvideos auf Abruf verfügen.

Der Fight Out-Vorverkauf läuft jetzt. Seit dem Start im Dezember 2022 hat das Projekt mehr als 3,5 Millionen Dollar durch Fight Out-Krypto-Verkäufe eingenommen. Im Rahmen des Fight Out-Krypto-Vorverkaufs werden bis zu 30 % des gesamten Token-Angebots, d. h. 3 Milliarden FGHT, freigegeben. Weitere 15 % des Tokenangebots sind für die Finanzierung von Vorverkaufsboni vorgesehen und 5 % werden für die Bereitstellung von Liquidität während des ersten Börsenangebots reserviert.

Der Vorverkauf von Fight Out wird am 31. März 2023 enden. Das Projekt plant die Notierung an der LBank und anderen zentralen Börsen am 5. April zu einem geplanten Preis von 0,0333 – das Doppelte des Preises von FGHT während der ersten Phase des Vorverkaufs.

C+Charge – ein innovatives Projekt, das Elektromobilität fördern möchte

C+Charge ist eine Plattform, die darauf abzielt, die Branche der Elektrofahrzeuge durch mehr Anreize für die Besitzer zu fördern. Die Plattform, die letztes Jahr ins Leben gerufen wurde, soll den Besitzern von Elektrofahrzeugen eine umweltfreundliche Möglichkeit bieten, ihre Fahrzeuge aufzuladen und Geld zu verdienen.

Ein Hauptproblem der Elektromobilität ist, dass das Aufladen aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung der Ladestationen eine Herausforderung bleibt. Außerdem sind die derzeitigen Ladestationen nach wie vor unterentwickelt und nicht in der Lage, die steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugen zu bedienen. Und da die meisten dieser Stationen an traditionelle Stromnetze angeschlossen sind, haben viele ihre Umweltfreundlichkeit in Frage gestellt.

Die Entwickler von C+Charge haben diese Schwachstellen erkannt und ein System entwickelt, das alles behebt. Durch die Einführung der Blockchain-Technologie in den Bereich der Elektrofahrzeuge will C+Charge sicherstellen, dass jeder vom Besitz eines Elektrofahrzeugs profitieren und einen höheren Wert aus seinem Auto ziehen kann.

C+Charge bietet Kohlenstoffgutschriften für Nutzer an, die Elektroautos über seine Schnittstelle aufladen. Durch die Demokratisierung des 211 Milliarden Dollar schweren Marktes für Emissionsgutschriften stellt die Plattform sicher, dass nicht nur große Unternehmen Zugang zu diesen Gutschriften haben, sondern auch ganz normale Menschen.

Die Plattform will auch ein zuverlässiges Bezahlsystem einführen, das es den Nutzern ermöglicht, privat und zuverlässig für ihr Laden zu bezahlen. Dieses System wird von C+Charge’s eigenem Token, CCHG, unterstützt. Sobald die Nutzer für ihr Laden bezahlen, können sie sofort Kohlenstoffgutschriften erhalten. Mit einer Blockchain-Basis wird CCHG sicherstellen, dass die Zahlungen verifiziert werden können und vertrauenswürdig sind.

Der native Token für C+Charge, CCHG, ist eine der heißesten neuen Münzen auf dem Markt. CCHG basiert auf der BNB Smart Chain und wird als Basis für Transaktionen innerhalb dieses Ökosystems dienen. Der Token kann für das Aufladen von Elektrofahrzeugen an allen von C+Charge verwalteten Stationen verwendet und gegen Emissionsgutschriften eingetauscht werden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann CCHG im Vorverkauf erworben werden. Der Vorverkauf begann im Dezember 2022 und hat bereits über 407.000 $ eingebracht – ein Zeichen für das wachsende Interesse der Anleger an dem Vermögenswert.