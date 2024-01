Die besten Altcoins für 2024: Das müssen Anleger wissen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

2023 hat beeindruckende Renditen für Krypto-Investoren eingebracht. Egal ob man auf die klare Nummer eins Bitcoin gesetzt hat, der im letzten Jahr um über 150 % gestiegen ist, oder ob man sich auch bei den Altcoins umgesehen hat – man konnte so gut wie nichts falsch machen. Allerdings sind natürlich manche Coins deutlich mehr als andere gestiegen. Bitcoin wird zwar gerne als sicherer Hafen im volatilen Krypto-Space bezeichnet und zieht als älteste Kryptowährung die meiste Aufmerksamkeit auf sich, es hat jedoch schon im letzten Jahr zahlreiche Alternativen gegeben, die besser performt haben und diese wird es auch heuer wieder geben. Es kann sich also durchaus lohnen, über den Tellerrand zu blicken und sich auch den einen oder anderen Altcoin ins Portfolio zu holen.

Solana

Man kann nur schwer über den digitalen Währungsmarkt schreiben, ohne dabei Solana zu nennen. SOL wurde 2022 von den meisten abgeschrieben und hat 2023 ein Comeback hingelegt, wie es nur die wenigsten erwartet hätten. Der Kurs ist im Laufe der letzten 12 Monate von 9 Dollar auf 125 Dollar in der Spitze gestiegen. Das macht den Ethereum-Killer zum mit Abstand stärksten Top 20 Coin im letzten Jahr. Trotz der Rallye der letzten Monate könnte SOL auch 2024 wieder zu den großen Gewinnern gehören.

(SOL Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten – Quelle: Coinmarketcap)

Zum einen hat SOL zum Allzeithoch von 260 Dollar noch genug Luft, zum anderen kann man inzwischen wieder davon ausgehen, dass auch Solana im nächsten Bullrun deutlich höher steigen kann als bis zum ATH. Der Hype um die Highspeed-Blockchain hat heuer zahlreiche User zum ersten Mal in das Solana-Ökosystem gezogen, von denen die meisten auch direkt überzeugt sein dürften. Schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und inzwischen auch ein stabiles Netzwerk. SOL konnte schon trotz der Probleme mit der Netzwerkstabilität auf 260 Dollar steigen, sodass nichts dagegen spricht, dass der Coin heuer nicht noch deutlich höhere Kursziele erreichen könnte.

Bitcoin Minetrix

Wenn der Bitcoin-Kurs steigt, steigen in der Regel auch die meisten Altcoins. Vor allem diejenigen, die an das Krypto-Urgestein angelehnt sind. Erst kürzlich hat Bitcoin SV mit seiner 100 % Rallye überzeugt und im letzten Jahr haben auch Alternativen wie BTC20 einen Pump um 600 % hingelegt. Mit Bitcoin Minetrix kommt ein neuer Altcoin auf den Markt, der nicht nur durch seinen Namen an BTC erinnert, sondern Anlegern auch ermöglicht, durch das Staken von $BTCMTX-Token Credits für das Bitcoin Cloud Mining zu erhalten.

(Stake to Mine Dashboard – Quelle: Bitcoin Minetrix)

Beim Cloud Mining können Anleger Bitcoin schürfen, ohne die notwendige Hardware besitzen zu müssen. Der Cloud-Anbieter stellt die Rechenleistung zur Verfügung, wenn man diese mietet. Die Bitcoin, die damit geschürft werden, werden an den Mieter weitergeleitet. Da viele Anbieter aber mit undurchsichtigen Verträgen kommen oder Kunden langfristig binden wollen, hat Cloud Mining nicht unbedingt einen guten Ruf. Bitcoin Minetrix löst dieses Problem, weil sich Investoren nicht selbst mit den Anbietern beschäftigen müssen.

Wer $BTCMTX-Token kauft und diese in den Staking Pool einzahlt, erhält das Guthaben für das Cloud Mining automatisch. Je mehr Token man hält, desto mehr Credits bekommt man. Dabei kann alles direkt über das Stake to Mine Dashboard von Bitcoin Minetrix erledigt werden. Anleger behalten zu jeder Zeit die volle Kontrolle über die Token und müssen kein zusätzliches Geld an Dritte überweisen, um das digitale Gold zu schürfen.

(BTCMTX Presale – Quelle: Bitcoin Minetrix)

Das einzigartige Stake to Mine-Konzept von Bitcoin Minetrix hat dazu geführt, dass Investoren bereits $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 7,2 Millionen Dollar gekauft haben, wovon die meisten in den Staking Pool eingezahlt wurden, um später Credits für das Bitcoin Cloud Mining zu erhalten. Das ist auch der Grund, weshalb erwartet wird, dass $BTCMTX nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell eine Kursexplosion hinlegen könnte.

Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits profitieren können. Nach dem Presale wird $BTCMTX an den Kryptobörsen gelistet, wobei der Preis dann durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Da das Angebot durch den hohen Anteil gestakter Token gering ist und die Nachfrage vor allem im Zusammenhang mit der Bitcoin-Rallye steigen könnte, wird erwartet, dass der Kurs im Laufe des Jahres auf mehr als das 10-fache des aktuellen Vorverkaufspreises ansteigen könnte.

Meme Kombat

Auch Meme Coins dürften heuer wieder eine zentrale Rolle spielen. Schon im letzten Jahr haben BONK und PEPE gezeigt, dass DOGE und SHIB keine Ausnahmen waren und es immer wieder passieren kann, dass ein Meme Coin eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht. Das ist aber auch gar nicht unbedingt nötig, um mit einem Meme Coin x100 Gewinne oder mehr zu realisieren. Mit Meme Kombat ($MK) kommt eine Arena auf den Markt, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten, wobei die Community mit $MK-Token auf ihren Favoriten wetten kann. Ein Konzept, bei dem der Hype fast schon vorprogrammiert ist.

(Wähle einen Sieger – Quelle: Meme Kombat)

Meme Kombat befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase, wobei bereits $MK-Token im Wert von fast 6 Millionen Dollar verkauft wurden. Auch der X-Account von Meme Kombat hat inzwischen schon mehr als 15.000 Follower aufbauen können, wodurch schnell deutlich wird, dass der Coin nach dem Start der ersten Battles viral gehen kann. Das Timing könnte dabei nicht besser gewählt sein, da die erste Battle-Saison unmittelbar nach dem Presale startet. Dadurch ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach $MK-Token nach dem Vorverkauf sprunghaft ansteigt, wodurch es beim Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Dabei wäre es keine große Überraschung, wenn Meme Kombat nach dem Launch der nächste Meme Coin wird, der eine Bewertung von mehreren hundert Millionen Dollar erreicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.