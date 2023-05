Die besten Geschäfte in 👙 Bikini Bottom macht dieser Meme Coin 🧽 ! PEPE Anleger weinen nur noch!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Telefongesellschaft in Bikini Bottom heißt Bikinicom. Zusammen mit seiner katzenähnlichen Hausschnecke Gary lebt SpongeBob in einer Ananas am Meeresboden in der Stadt Bikini Bottom. Am Grunde des Pazifischen Ozeans und direkt unter dem Bikini-Atoll lebt die Gemeinschaft um SpongeBob.

Da, wo Bikini Realty als Immobilienunternehmen tätig ist, geht es grundsätzlich beschaulich zu. Doch in der vergangenen Woche gab es viel positive Aufregung um den kleinen gelben Schwamm und seine Freunde in Bikini Bottom.

SpongeBob arbeitet Vollzeit in der Krossen Krabbe

Als SpongeBob Coin $SPONGE schlägt er derzeit große Wellen

In der Stadt Bikini Bottom sind die Trader eingefallen

Wer sitzt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob

SpongeBob: 8,50 $ die Stunde. Anleger hoffen auf deutlich mehr!

In Bikini Bottom drehen alle durch: $SPONGE ist da!

Laut Fan-Seiten verdient SpongeBob gerade einmal 8,50 $ die Stunde für seine Arbeit. Doch damit macht man keine Anleger aus Deutschland glücklich. Die wollen mehr und kaufen den neuen Meme Coin $SPONGE auf.

Dabei hoffen Sie natürlich auf mehr als den mickrigen Lohne, den der gelbe Schwamm pro Stunde für seine Arbeit als Koch in einem Burgerladen in Bikini Bottom bekommt.

Was ist $SPONGE?

Er kam aus dem Nichts und sorgte innerhalb weniger Stunden für absolute Begeisterung unter Anlegern und Fans von Meme Coins. Erst wenige Tage zuvor war der Meme Generator AiDoge erschienen.

Sein Utility-Token ist anders als $SPONGE im Vorverkauf erhältlich. Auch hier gab es unglaublich großen Zuspruch der Anleger, die schon über 7 Millionen USD in die Plattform investierten.

Aber zurück zu $SPONGE, der Kindheitserinnerungen weckt oder einfach nur Kleinanleger so verzückt, dass die direkt in den Token investierten. Mit einer Summe von über 100 Millionen USD in nur einer Woche hatte aber wohl niemand aus dem bisher unbekannten Entwickler Team gerechnet.

Das wirklich faszinierende ist an $SPONGE, dass der neue Meme Coin dem bisherigen Platzhirschen PEPE Coin die Liquidität aussaugt.

Warum ist $SPONGE so erfolgreich?

Offenbar ist der Markt bereit, für eine neue Meme Welle. Das hatten Experten schon erwartet, denn sie verfolgen natürlich den Markt ganz genau. Und wie schon bei AiDoge sollten die Experten recht behalten, denn auch dort läuft es hervorragend.

Während die regulären Krypto Kurse zwar auf Erholung stehen, aber noch nicht so richtig in Fahrt kommen, fließt eine hohe Liquidität in den Meme Markt.

$SPONGE bedient mehrere Aspekte in einem Asset. Da ist einerseits die berühmte Vorlage aus der US-Trickfilmserie. Diese läuft schon knapp 25 Jahre erfolgreich in verschiedenen TV-Sendern. Wer heute als Privatanleger in den Meme Coin investiert, hat vielleicht schon als Kind die Abenteuer des gelben Schwamms verfolgt.

Andererseits ist der Meme Markt wie erwähnt, derzeit besonders aktiv und eine hohe Liquidität kennzeichnet die Transaktionen.

Wie stehen die Chancen für $SPONGE?

Dogecoin hat es allen gezeigt und wird seitdem von Elon Musk unterstützt. Shiba Inu kam danach auf den Markt und ist ebenfalls bis heute erfolgreich. Zuletzt machte PEPE von sich reden, denn sein Aufstieg gelang einzigartig schnell.

Doch dann kam $SPONGE. Praktisch über Nacht war der neue Meme Coin da. Seitdem ist auf dem Markt nichts mehr so, wie es vorher war!

Wer ihn entwickelt hat, ist bisher nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll es sich um erfahrene Entwickler handeln, die bereits andere Meme Coins erfolgreich gemacht haben. Dass die sich auskennen müssen, zeigt sich am unglaublichen Erfolg des SpongeBob Coins. Nahezu jede Stunde gab es Meldungen über neue Meilensteine, die bei $SPONGE erreicht wurden.

So zum Beispiel das erste Mal, als das 24-stündige Handelsvolumen auf allen CEXs zusammen 100 Millionen USD erreichte. Oder als das erste Listing auf einer CEX erfolgte, nur 5 Tage nach der Veröffentlichung des Meme Coins.

Das hatte nicht mal PEPE geschafft. Inzwischen saugt $SPONGE dem bisherigen Anführer der MEME Coins die Liquidität ab und ruft seine Unterstützer über die sozialen Kanäle auf, weiterzumachen.

$SPONGE: Absorb the damp!

Nicht nur mit der Aufforderung, die Liquidität aus dem PEPE Coin zu sorgen, macht $SPONGE auf sich aufmerksam. Um die inzwischen riesige Community regelmäßig mit News und Memes zu versorgen, nutzen die Verantwortlichen tolle Memes. Während der Kurs von PEPE weiter heruntergeht, kennt die Kurve von $SPONGE derzeit nur den Weg nach oben.

Take advantage of $SPONGE and absorb all the damp pic.twitter.com/a2kRdKY0kZ — $SPONGE (@spongeoneth) May 11, 2023

Die Liquidität erreichte zwischenzeitlich über 100 Millionen USD. Auf Etherscan sind über 61.000 Transaktionen von über 12.500 Token Besitzern registriert. Auf Dextools liegt der Meme Coin von SpongeBob auf Platz 9 und der DEXTscore liegt bei 98 von 99 maximalen Punkten. Der Community Trust weist 95,1 % mit Daumen nach oben aus. Wir könnten diese Liste noch fast ewig weiterführen.

Das Ergebnis ist immer gleich: PEPE gerät zunehmend unter Druck.

Fazit: Einen Meme Coin wie $SPONGE hat es noch nie gegeben. Deshalb spielt der Markt auch gerade so verrückt und die Anleger rennen dem Projekt die Türen ein. Ganz ohne Pre-Sales geht es direkt auf der Webseite zum Token Kauf. Mehr ist im Grunde auch nicht zu tun, denn der Sponge Coin ist ein reines Spaßprojekt.

Der Meme Coin ohne weitere Verwendung. Es darf also mit dem Kurs spekuliert werden, was Anlegern offenbar gut gefällt. PEPE hat währenddessen alle Hände voll zu tun, um nicht die gesamte Liquidität am Markt zu verlieren.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/