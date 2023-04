Die besten Krypto-ETFs 📊 im ersten Quartal 2023! Für aktive Trader aber nicht geeignet.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

PwC hat in einer Umfrage herausgefunden, dass ETFs weiter auf dem Vormarsch sind. Vor allem im Privatsektor und bei Kleinanlegern sehen die Befragten großes Potenzial. Obwohl die Deutschen noch immer am Sparbuch hängen, suchen viele Bundesbürger nach lukrativeren Anlageformen.

ETFs sind beliebt und auch Anfänger finden leicht den Einstieg. Es besteht die Möglichkeit, mit einem Sparplan in ETFs zu investieren und auch Anleger, die Wert auf nachhaltige Investments legen, werden fündig. Zeit für den Überblick über die besten Krypto-ETFs im ersten Quartal 2023, denn auch diese ETFs werden verstärkt von Anlegern nachgefragt.

Was ist der beste Bitcoin ETF 2023?

Im Oktober 2021 wurde der erste Bitcoin-Futures-ETFs aufgelegt. Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Der ETF investiert nicht in den physischen Coin der erfolgreichsten Kryptowährung, sondern bildet seine Preisentwicklung ab. Dafür verwendet der mit über 1 Milliarde Volumen gehandelte Fonds 35,10 % der Gelder in den CME Bitcoin FUT Non-Equity Index mit dem nächsten Futures-Ablaufdatum 26. Mai 2023 sowie 64,92 % in den CME Bitcoin FUT Non-Equity Index mit dem nächsten Ablaufdatum 28. April 2023.

https://www.cmegroup.com/

Die Bitcoin Futures der CME Group sind USD-Kassakontrakte, die auf dem einmal täglich ermittelten Referenzkurs des US-Dollars basieren. In einem einstündigen Zeitfenster werden die wichtigsten Bitcoin-Spotbörsen abgefragt und ihre Handelsströme in Bezug auf den US-Dollar Preis zum Bitcoin Preis ermittelt. BTC-Futures wie der von CME bzw. ProShares bieten Anlegern Transparenz, denn die Preisermittlung ist klar definiert und wird transparent kommuniziert.

Welcher ist der beste Krypto Derivate ETF?

Mit dem 21 Shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto Index sind Anleger bestens berate, wenn sie an eine langfristige Investmentstrategie denken. Mit dem Index und seinen Partizipation-Zertifikaten handeln Anleger ein Derivat. Die Wertentwicklung des Zertifikats orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes, dieser liegt in physischer Form beim Emittenten 21 Shares.

https://21shares.com

Das börsengehandelte Produkt verfolgt die Anlageergebnisse eines Index, der sich aus bis zu 10 Kryptowährungen zusammensetzt. Diese werden über eine nach Inflation angepasste Methode nach Marktkapitalisierung geordnet. Jeden Monat erfolgt die Neuberechnung bzw. Auswahl der Top 10 Krypto-Assets mit einer Gewichtung von 80 %. Die zugrundeliegenden Krypto-Assets liegen zu 100 % in einer Cold Wallet.

Seit seiner Veröffentlichung konnte der Wert um 125,91 % zulegen und in den letzten 3 Monaten lag der Gewinn bei 35,46 %. Handelbar ist dieser ETF an der Börse Düsseldorf, der Börse Stuttgart und der SIX Swiss Exchange. Die Aufteilung ist derzeit wie folgt:

Coin Anteil Bitcoin 65,81 % Ethereum 27,39 % Litecoin 0,76 % Cardano 1,61 % Solana 1,07 % Polygon 1,15 % Avalanche 0,69 % Polkadot 0,86 % Cosmos 0,38 % Bitcoin Cash 0,28 %

Welcher Krypto ETF hat am besten abgeschnitten?

Zu den besten ETFs gehört zweifelsohne auch der VanEck Crypto Leaders ETN, der an der Börse handelbar ist und vollständig mit physischen Kryptowährungen besichert ist. Die Wertentwicklung dieses ETFs wird durch eine Inhaberschuldverschreibung nachgebildet. Dafür investiert der Krypto ETF in die größten und liquidesten Kryptowährungen am Markt. Der Sitz der Verwahrstelle ist in Liechtenstein bei der Bank Frick & Co. AG. Der Indexanbieter sitzt in Deutschland. Es handelt sich um die MarketVector Indexes GmbH.

Der Wert der ETNs wird an jedem Geschäftstag um 16:00 Uhr MEZ ermittelt und stellt den Wert einer Schuldverschreibung dar. Er wird berechnet, indem vom mit der ETN verbundenen Vermögenswerten die Gesamtverbindlichkeiten abgezogen werden und diese Differenz durch die Gesamtzahl der ausstehenden Schuldverschreibungen dividiert wird. VanEck

Der Ertrag wird wieder in den ETF investiert, das Fondsvolumen liegt derzeit bei 7,5 Millionen $ und umfasst 7 Positionen. Der Basisindex ist der MarketVector Crypto Leaders VWAP Close Index (MVLEADV Index).

Coin Anteil Bitcoin 34,98 % Ethereum 33,07 % Cardano 9,87 % Polygon 9,87 % Solana 5,57 % Polkadot 5,20 % Litecoin 4,62 %

https://www.vaneck.com/

Statt ETFs und ETNs lieber in reale Kryptos investieren?

Wie bei allen digitalen Vermögenswerten kommt es sehr darauf an, welche Strategie der Anleger verfolgt und zu welchem Risiko er bereit ist. Es gibt neben ETFs und ETNs auch noch weitere Möglichkeiten, ins Krypto Trading einzusteigen. Beispielsweise mit den Krypto Pre Sales von Ecoterra und DeeLance. Beide Projekte basieren auf der Blockchain, nutzen NFT-Technologie und sind innovative Geschäftsmodelle. Sie sprechen jedoch völlig unterschiedliche Zielgruppen an.

1. Ecoterra stärkt das Recyclingverhalten mit Belohnungen

2. DeeLance führt Personalsuche und Recruiting ins Metaverse

Ecoterra ist ein nachhaltiges Projekt, das auch zum Bereich von Impact Investing gehört. Mit solchen Anlageformen haben Investoren, unabhängig von der Summe, die sie investieren, einen direkten Einfluss auf Prozesse und verändern diese im Sinne eines besseren Klimas oder dem besseren Schutz der Umwelt allgemein. Bei Ecoterra geht es um das Recycling auf der Blockchain. Im Projekt können sowohl Verbraucher als auch Unternehmen verschiedene Funktionen nutzen und Belohnungen in Form von NFTs erhalten.

Derzeit ist Ecoterra im Vorverkauf und der Utility-Token, der Zugang zur Plattform und ihrem Funktionsumfang gibt, sehr günstig erhältlich. Es gibt eine automatische Wertsteigerung bis zum offiziellen Handel, denn der Token wird mit jeder neuen Pre-Sales Phase teurer. Benutzer, die beispielsweise grünen Strom verwenden, fotografieren einfach ihre Rechnung ab und laden sie in die Ecoterra App. Verbraucher, die Wertstoffe zum Recycling abgeben, scannen die Belege ebenfalls schnell und einfach in die App.

Unternehmen aus der Recycling Branche haben nicht nur die Möglichkeit, ihre Kunden mit zusätzlichen Aktionen auf mehr Klimaschutz aufmerksam zu machen. Sie präsentieren auf Ecoterra eigene Klimaschutzprojekte, die von anderen Benutzern unterstützt werden können. Außerdem entsteht ein Marktplatz für Wertstoffe, was zusätzliche Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle ermöglichen wird.

DeeLance richtet sich an Freelancer und Unternehmen. Auf der Plattform bringt das Projekt beide Parteien nicht nur einfach und transparent zusammen. Die Bezahlung erfolgt über DeeLance, wobei die derzeit niedrigste Gebühr in der Branche von nur 2 % aufgerufen wird. Doch es gibt noch weitere Mehrwerte für die Benutzer.

DeeLance Upwork fiverr Kundengebühren 2 % 3,5 % 3,5 % Gebühren für Freelancer 10 % 20 % 20 % Abhebung in Kryptos und Fiat Mind. 100 $ Mind. 100 $ Dezentral Urheberrechte Treuhandkonto /teilweise /teilweise Unbegrenzte Jobs Streitbeilegung NFT / Metaverse Mitarbeitersuche

Durch die Verwendung der NFT-Technologie ist das geistige Eigentum solange in den Händen des Freelancers, bis die Bezahlung über ein Treuhandkonto abgewickelt wurde.

Das digitale Eigentum geht als NFT an den neuen Besitzer, den Auftraggeber, über. Damit entfallen gewisse Unsicherheiten für Freelancer, was die Bezahlung angeht. Gleichzeitig erhält der Auftraggeber Sicherheiten, was das Urheberrecht angeht. Mittelfristig ist in der Roadmap von DeeLance auch die Entwicklung des Metaverse aufgeführt, in dem virtuelle Büroflächen angemietet werden können.

Damit bringt DeeLance den gesamten Bereich des Personalmanagements in den virtuellen Raum, was ein Novum in der Branche darstellt. Auch dieses Projekt befindet sich derzeit im Vorverkauf, wo der Utility-Token besonders günstig verfügbar ist. Für Anleger ergibt sich bei DeeLance jedoch noch ein weiterer Vorteil, und zwar den der automatischen Wertsteigerung bis zum offiziellen Handel.

$ / Token Token Anteil % Anzahl in Mil. Wert % Wertsteigerung % Phase 1 0,025 8,00 24,00 100 Phase 2 0,029 10,00 30,00 116 16 Phase 3 0,033 10,00 30,00 132 32 Phase 4 0,038 11,00 33,00 152 52 Phase 5 0,043 11,20 33,60 172 72 Phase 6 0,048 11,40 34,19 192 92 Listing Preis 0,053 212 112

Fazit: Es gibt zahlreiche Assets, mit denen Anleger aus dem Privatsektor in den Kryptomarkt investieren können. Krypto ETFs und ETNs sind zwei passive Methoden, da die Steuerung und Verwaltung der Produkte in den Händen der Anbieter liegt. Bei den Krypto Pre-Sales ist der Anleger selbst aktiv und profitiert von sehr niedrigen Token Preisen. Dafür hat er aber auch etwas mehr Arbeit mit der Investition.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/