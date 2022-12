Die besten Metaverse Coins für 2023

Metaverse Coins sind Kryptowährungen, die entweder von Blockchain Projekten als native Kryptowährung verwendet werden, die mit dem Metaverse arbeiten oder damit zu tun haben. Oder Metaverse Coins sind Kryptowährungen, die innerhalb des Metaverse, vorwiegend in Blockchain Games, zum Kauf in In-Game-Items verwendet werden. Die Begriff Metaverse und Metaversum bedeuten dasselbe. Mit den entsprechenden Coins können Anleger zweifach in die virtuellen Welten der Zukunft investieren. Wir stellen die besten Metaverse Coins 2023 vor.

Virtueller Raum für unsere Avatare: Metaverse

Nicht nur Mark Zuckerberg besitzt einen Metaverse Avatar

Kritiker sehen im Metaverse eine Blase

Anleger und Unternehmen den größten Trend seit dem Internet

Metaverse Coins erfolgreich in 2023 traden

Für die einen ist das Metaverse nur eine gigantische Blase, für die anderen die logische Weiterentwicklung von Augmented Reality und Virtual Reality sowie das Zusammenwachsen beider Ergebnisse mit der Technologie von Non Fungible Token. Metaverse Coins lassen sich traden und bieten damit Privatinvestoren neben Aktien und Fonds eine weitere interessante Möglichkeit, ihr Geld anzulegen.

Die besten Metaverse Coins 2023 lassen sich ganz grob in zwei Kategorien aufteilen:

Coins von Blockchains, die Infrastrukturen, Technologie oder Games für das Metaverse entwickeln. Coins von Projekten, die ein eigenes Metaverse anbieten, was derzeit vor allem in Form von virtuellen (Spiel-)Welten erfolgt.

Beide Arten von Metaverse Coins lassen sich traden. Wir gehen hier aber nur auf die zweite Gruppe näher ein. Wer sich für die erste Gruppe interessiert, sollte bei den vielversprechenden Kryptowährungen hereinschauen.

Metaverse Coins wo kaufen?

Um erfolgreich 2023 Metaverse Coins traden zu können, wird zunächst ein Konto bei einem Krypto-Broker oder einer Krypto-Börse benötigt. Empfehlenswert sind dafür:

Deutschlands beliebtester Handelsplatz eToro, Trading Metaverse Coins und CFDs

LBank, großartiger Krypto-Broker für CFDs auf die besten Metaverse Coins

Metaverse-Token kaufen: Worauf achten?

Metaverse-Token gibt es viele, vor allem, da sie zwei verschiedene Formen von Assets beschreiben. Um die besten Metaverse-Token auszuwählen, ist es im Vorfeld ratsam, das Projekt dahinter genauer zu untersuchen. Folgende Fragen können dabei behilflich sein:

Worin liegt der Mehrwert des Metaverse Coins?

Wie viel Geld /Marktkapitalisierung steht dem Projekt zur Verfügung?

Wie entwickelt sich der Metaverse Coin Kurs oder Pre-Sales?

Handelt es sich um ein eigenes Metaverse?

Ist das Projekt erweiterbar und ausbaufähig?

Besteht eine Community aus Entwicklern oder Anlegern?

Sind Code oder Team auditiert bzw. verifiziert?

Beim Kauf von Metaverse-Token besteht auch die Gefahr, auf einen unseriösen Anbieter zu treffen. Daher ist die vorherige Information besonders wichtig. Nehmen Sie sich dafür ausreichend Zeit. Ein interessanter Fakt ist beispielsweise, dass die Bekanntheit von Metaverse laut bitkom steigt.

Achten Sie außerdem auf die Versprechungen hinsichtlich des möglichen Gewinns. Aussagen wie 5.000 % Rendite in 3 Monaten sind völliger Unsinn. Auf der anderen Seite darf aber ein noch ganz junger Metaverse Coin durchaus hohe Gewinnpotenziale besitzen.

Welche Metaverse Coins haben Zukunft?

Alle Metaverse Coins, die einer transparenten Roadmap folgen, neue Entwicklungen veröffentlichen und über die notwendige Finanzierung im Hintergrund verfügen, müssten auch eine rosige Zukunft vor sich haben. Wichtig ist dabei zu beachten, dass es nicht das eine Metaverse gibt. Die Frage: „Welches ist das beste Metaverse?“, ist nicht eindeutig zu beantworten. Jedes Metaverse für sich sollte bei einem Coin mit Zukunft eigenständig betrachtet und bewertet werden.

Sehen wir uns den derzeitigen Markt einmal genauer an, dann fällt auf, dass die bereits etablieren Metaverse Coins unter der anhaltenden Flaute und dem Krypto-Winter leiden. Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox und Enjin sind nur einige der bekannten Metaversum-ist Token mit erheblichem Wertverlust in den letzten Wochen und Monaten. Das ist schon erstaunlich, denn Zahlen aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik, der eng mit Entwicklungen für das Metaverse verbunden ist, sprechen eine andere Sprache.

Das sind die drei besten Metaverse Coins 2023

Kurz vor Weihnachten hat das Magazin Game herausgefunden, dass sich mehr als 13,9 Millionen Deutsche Games oder Geschenke mit Games-Bezug wünschen. NFT-Games, P2E-Games oder Metaverse-Games sind bei den Deutschen ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, die Branche boomt. In der Altersgruppe unter 45 Jahren ist die Zielgruppe für die Games vor allem zu finden.

Die besten Metaverse Coins 2023 sind deshalb auch im Gaming zu finden.

#1 der besten Metaverse Coins 2023: Tamadoge

Die nächste Entwicklung für das Tamaverse, dem hauseigenen Metaverse von Tamadoge, ist jüngst angekündigt worden. Es handelt sich um ein Arcade Spiel im Design des witzigen Hunde-Coins. Aber anders als bei Dogecoin hat Tamadoge konkreten Nutzern für die Coin-Inhaber.

Sie erhalten nicht nur darüber Zugang zur Plattform, sondern bezahlen auch innerhalb des Metaverse damit. Aber nicht nur das, die Coins, TAMA, werden auch als Belohnung an Spieler in verschiedenen Stufen des Spiels ausbezahlt.

Tamadoge hat eine riesige Fangemeinde, die vor allem in Telegram und Discord zu finden ist. Dem Tamadoge Twitter Account folgen rund 72.6000 Personen, und das, obwohl dieser Metaverse Coin noch jung ist. Das Projekt wurde erst im Sommer dieses Jahres veröffentlicht und der Utility-Token $TAMA war zunächst nur im Pre-Sales verfügbar.

#TamadogeArmy



We’ve Been Making HUGE Strides & Working Hard Behind The Scenes!



We´re Excited To Announce That The Tamadoge Arcade Is Coming Soon!



With Not 1, Not 2, But FOUR Games To Play & Earn!



Here Are Some Sneak Peeks Of The Games Below pic.twitter.com/8WRUPkalpS — TAMADOGE (@Tamadogecoin) December 9, 2022

Mit den Arcade Games, insgesamt sind es vier unterschiedliche Games, stehen bald weitere Highlights im Tamaverse zur Verfügung. Grund genug, Tamadoge zum besten Metaverse Coins 2023 zu küren.

Trainieren Sie jetzt ihren virtuellen Hund für die Wettkämpfe im Tamaverse!

#2 der besten Metaverse Coins 2023: Calvaria

Wer genug hat von den Hunden und Hundetraining, der sollte sich unsere Nummer 2 der besten Metaverse Coins 2023 ansehen. Das Investment in Calvaria findet noch über den attraktiven Pre-Sales statt. Attraktiv deshalb, weil die Preise in dieser frühen Phase von den Entwicklern bewusst niedrig gehalten werden, damit möglichst viele Privatanleger auch mit kleinen Beträgen einsteigen können.

Was ist Calvaria? Es geht in die Unterwelten und die spanische Mythologie, bei der sich die Gestalten kräftezehrende Schlachten liefern und um nichts weniger als die Ewigkeit kämpfen. Auch hier sind NFT und ein Metaverse im Spiel. In diesem bewegen sich die Spieler über Kartendecks in Form von NFT. Da die Non Fungible Token ein eindeutig identifizierbaren Eigentumsbeweis darstellen und sich übertragen lassen, können diese von ihren Besitzern entweder im Spiel eingesetzt oder an NFT-Marktplätzen gehandelt werden.

Bald ist es so weit und $RIA, der Utility-Token des Calvaria-Metaverse geht an die ersten Exchanges. Schon über 80 % der Token sind verkauft, das Projekt konnte so schon rund 2,5 Millionen USD einsammeln.

Starten Sie jetzt Ihren Kampf um die Ewigkeit und kaufen Sie $RIA im Pre-Sales!

#3 der besten Metaverse Coins 2023: RobotEra

Von der Unterwelt geht es jetzt ins Universum, genauer gesagt auf den Planeten Taro. Auch bei RobotEra gibt es ein hauseigenes Metaversum, und zwar aus Robotern und Planeten. Der Utility-Coin $TARO ist derzeit noch im Pre-Sales verfügbar und daher besonders günstig. Die zweite Pre-Sales-Phase mit einem Preis von nur 0,025 $ ist eröffnet und schon über ½ Millionen USD sind durch Privatanleger in das Projekt investiert worden.

In RobotEra kämpfen die Spieler mit ihrem eigenen Avatar gegen die humanoiden Roboter und versuchen den brachliegenden Planeten Taro zu retten und wieder zum Blühen zu bringen. NFT stellen die Roboter oder ihre zusätzlichen Eigenschaften dar und auch diese Token lassen sich wie bei Tamadoge und Calvaria an Marktplätzen handeln. RobotEra ist nicht nur ein NFT-Game, sondern auch ein P2E-Game, mit dem ein passives Einkommen erzielt werden kann.

Wie die anderen Games auch, gehört RobotEra deshalb zu den besten Metaverse Coins, weil Spieler mit der nativen Währung belohnt werden. Sobald die Token an Börsen gelistet sind, stehen sie also als zusätzlicher Vermögenswert zur Verfügung.

Werden auch Sie jetzt zum Krypto-Trader in einen der aufstrebenden Metaverse Coins 2023.

Fazit: Die drei besten Metaverse Coins stehen vor allem Privatinvestoren bereit, die mit geringen Summen in noch junge Unternehmen investieren wollen. Egal, ob im Pre-Sales, oder bereits an Exchanges gelistet, sind alle drei Projekte überaus interessant und spannend. Mit ihren jeweils eigenen Metaversen, die exklusiv von den Entwicklern gestaltet und ausgestattet wurden, bieten sie zudem großartige Grafiken, 3D-Avatare und interessante Gameplays. Nicht zuletzt sind alle drei Metaverse Coins auch für das Krypto-Trading geeignet.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.