Die nächsten fünf Kryptowährungen, die 2023 explodieren werden: Welche Coins jetzt kaufen?

Bei einem derart desaströsen Verlauf des Krypto-Jahres 2022 möchten Anleger wohl kaum an explodierende Kurse denken. Denn bereits ein stabiler Werterhalt im eigenen Krypto-Portfolio wäre im laufenden Jahre wohl ein gigantisches Geschenk gewesen. Doch der digitale Währungsmarkt entwickelt sich stark zyklisch und volatil. Wer in Kryptowährungen investiert, sollte sich dies bewusst machen. Denn ohne gefestigtes Mindset wird man wohl kaum dauerhaft glücklich mit den digitalen Coins auf dem vorzugsweise eigenen Krypto-Wallet werden.

Wird 2023 alles besser? So sicher weiß das niemand. Mannigfaltige Belastungsfaktoren dürften zumindest das Erholungspotenzial des breiten Markts in der ersten Jahreshälfte 2023 begrenzen. Dennoch gibt es in jedem Marktumfeld Chancen, die risikoaffine Anleger wahrnehmen könnten. Fünf Kryptowährungen, die 2023 explodieren könnten – wohlwissend, dass man bei kleineren Kryptos und neuen Coins mit einer angemessenen Gewichtung das Risiko adäquat begrenzen muss.

1. FightOut (FGHT)

Erst Mitte Dezember startete der Presale des neuen Move-2-Earn-Coins FightOut, der bereits in den ersten zwei Wochen über 2,5 Millionen $ Kapital einsammeln konnte. Damit wird man gefestigt in das neue Krypto-Jahr starten – das Momentum tendiert aktuell zugunsten von FightOut. Zugleich visiert man mit dem Move2Earn-Segment einen Bereich im digitalen Währungsmarkt an, der in der Vergangenheit bereits massive Nachfrage generierte – man denke nur an den erfolgreichen Presale von STEPN mit anschließender Kursexplosion in die Top 100 des digitalen Währungsmarkts.

FightOut geht jedoch mit der Verbindung von Web3 und realen Fitnessstudios einen Schritt weiter, um Move2Earn zugänglich und leicht anwendbar zu gestalten. Mit Smartphone-Technologie werden in Zukunft die Sporteinheiten der Nutzer überwacht und getrackt. Damit korrespondierend werden die gewonnenen Daten zur Web3-App übertragen, damit sich der virtuelle Avatar entsprechend entwickelt. Die Fortschritte im realen Trainingsalltag sieht man somit umgehend im Fitness-Metaverse.

Attraktiv auf eine Überrendite scheint der FightOut Presale auch dank Bonus-Angebot. Denn für Früh-Investoren winken Boni von bis zu 50 %, wenn man ausreichend Kapital investiert und sich für eine Sperrfrist der FGHT Token entscheidet.

2. Dash 2 Trade (D2T)

Der Dash 2 Trade Presale erreichte noch im laufenden Jahr 11,7 Millionen $ und dürfte zeitnah Anfang 2023 den nächsten Meilenstein vollenden. Nun haben Investoren nur noch sechs Tage Zeit, um die nativen ERC-20-Token D2T zu kaufen. Weniger als 13 % der Token sind noch verfügbar. Das erste CEX-Listings ist für den 11. Januar bereits bestätigt – mit den Krypto-Börsen LBank, ChangellyPro, BitMart und Uniswap sind bereits vier Listings sicher. Damit scheint eine hohe Liquidität zum Handelsstart gesichert, die einen explodierenden Kurs bei Dash 2 Trade bedingen könnte. Wer dieses Kurspotenzial erkennt, könnte sich in den wenig verbleibenden Tagen noch D2T Coins für 0,0533 $ sichern.

Denn Dash 2 Trade wird in Zukunft eine multifunktionale Plattform launchen, auf der vielfältige Analysetools, kuratierte Handelssignale und On-Chain-Daten zur Verfügung stehen. Mit all diesen Informationen soll es für Trader und Anleger noch einfacher werden, die besten Chancen am digitalen Währungsmarkt zu realisieren und profitabler zu handeln. Mit einer breiten Community von 70.000 Tradern dürfte Dash 2 Trade bereits Anfang 2023 ordentlich Rückhalt haben – den erfahrenen Entwicklern und Tradern aus dem Learn 2 Trade Umfeld sei Dank.

3. Optimism (OP)

Bei Optimism handelt es sich um eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, dessen nativer Token OP im kommenden Jahr durchaus explodieren könnte. Wenn es nach der Entwickleraktivität geht, befindet sich Optimism bereits in der globalen Top 10.

Bereits in den letzten Monaten offenbarten On-Chain-Daten im Optimism-Protokoll trotz Bärenmarkt neue Allzeithochs bei der Netzwerkaktivität. Augenscheinlich erfreuen sich derartige Layer-2 immer größerer Beliebtheit. Das Wachstum im Ethereum-Netzwerk dürfte sich 2023 auch aus dem Erfolg der Layer-2 wie Optimism oder auch Arbitrum speisen.

4. Ethereum (ETH)

Über 70 % des Werts von Ethereum wurden im laufenden Jahr vernichtet. Aktuell tendiert Ethereum leicht unter 1200 $. In diesem Bereich dürfte ETH das alte Jahr beenden und in ein hoffentlich besseres Jahr starten. Denn trotz der enormen Kapitalvernichtung war das Jahr eigentlich gar nicht so schlecht für das Ethereum-Netzwerk, das durch den Merge den PoW erfolgreich auf PoS umstellte, während zugleich der erste deflationäre Monat die Tokenomics von ETH grundlegend veränderte. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von unter 150 Milliarden $ scheint Aufholpotenzial bei Ethereum vorhanden, auch im Hinblick auf das Verhältnis zum Bitcoin.

2023 könnte sich bei einer Erholung des Transaktionsvolumens mit daraus resultierenden ansteigenden Gas-Fees der deflationäre Effekt ganz auf das Ethereum-Netzwerk durchschlagen. Zugleich werden weitere Upgrades wie Shanghai und die Sharding Chains in 2023 anstehen, um die Marktmacht von Ethereum weiter zu steigern.

5. RobotEra (TARO)

Mit RobotEra gibt es ein neues Metaverse-Game, das sich noch ganz am Anfang der Entwicklung befindet. Doch im Presale wurden mittlerweile rund 650.000 $ eingesammelt – der Startschuss ist gefallen. In Zukunft wollen die Verantwortlichen RobotEra als futuristisches Metaverse-Game etablieren, das sich nah an dem erfolgreichen Top 50 Coin The Sandbox orientiert. Verschiedene Geschäftsmodelle können beim Roboter-basierten Metaverse-Game etabliert werden, um sich zugleich im Play-2-Earn-Game lukrative Rewards zu sichern. Unterstützung durch LBank Labs und eine KYC-Verifizierung durch Coinsniper könnten bereits im frühen Entwicklungsstadium das Vertrauen der Anleger sichern.

