Die nächsten Kryptowährungen, die 2023 explodieren werden, haben eine herausragende Positionierung und einen besonders vorteilhaften Newsflow bevorstehend. So bieten sie unter anderem eine sehr hohe Anzahl an Listings und Roadmap-Erfolgen, welchen ihnen massiven Auftrieb verleihen könnten. Um welche besten Coins es sich für das Jahr 2023 handelt, wird jetzt im Folgenden beschrieben:

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade gehört zu einem der besonders eindrucksvollen Presales des Jahresendes. Denn es konnte sich im Gegensatz zu vielen anderen Vorverkäufen besonders erfolgreich im Bärenmarkt behaupten und trotz widriger Umstände auf eine beachtliche Finanzierungssumme in Höhe von 11.109.655 US-Dollar kommen. Die hohe Nachfrage ist insbesondere auf ihre Alleinstellungsmerkmale und Community zurückzuführen, denn sie bietet bisher nicht dagewesene Vorzüge, welche Anlegern zu fundierteren Investmententscheidungen verhelfen sollen. Um diese zu realisieren, macht sie sich dabei das Potenzial von Big Data und künstlichen Intelligenzen zunutze.

Ihr Spezialgebieten stellen die Krypto-Presales dar, weil es sich bei ihnen um die profitabelste Anlageklasse handelt und die bisherigen Analysetools noch viele Schwächen und Unzulänglichkeiten besitzen. Die Tools sind aus langjähriger Entwicklungsarbeit von den Teammitgliedern von Learn2Trade entstanden, welches eine Tradingcommunity mit 70.000 Mitgliedern ist. Mit ihrer Hilfe erhalten die Anleger künftig einen besonders effizienten Überblick über die besten Vorverkäufe. Dabei sehen sie unter vielem anderen die Projekte mit den meisten Verkäufen, Social-Media-Wachstum sowie die so wichtige Due Diligence, um mögliche Schwachstellen frühestmöglich offenzulegen. Somit können Anleger von den attraktiven Renditen profitieren und sich besser vor Verlusten schützen.

Zudem bietet es noch viele weitere Vorteile für Analysten und Trader. Denn es können auch andere Kryptoassets wie Coins und NFTs aus verschiedenen Bezugsquellen eingebunden und analysiert werden. Somit verringert sich der Verwaltungsaufwand von unter anderem unterschiedlichen Brokern. Zudem stellt Dash 2 Trade auch Handelssignale über Social Trading, leicht konfigurierbare Handelsroboter und Profitabilitätsüberprüfungen über Backtestings bereit. Hinzu kommt eine Vielzahl fortschrittlichster Analysewerkzeuge für den Kryptobereich. Somit können Anleger künftig von fundierteren Anlageentscheidungen profitieren.

FightOut (FGHT)

Die Kryptowährung FightOut ist schon innerhalb der ersten 3 Tage nach dem Launch des ICOs besonders stark aufgefallen. Denn es wurde fast die Hälfte der Token innerhalb dieser Zeit verkauft. Die besonders hohe Nachfrage geht unter anderem auf die hohen Boni innerhalb der ersten Phase des Vorverkaufs zurück. Dabei können sich rechtzeitige Anleger bis zu 50 % Coins extra sichern. Abhängig sind die Boni von der Haltedauer und der Investitionshöhe. Für 500 bis 50.000 US-Dollar werden 10 bis 25 % und für 6 bis 24 Monate dasselbe vergütet. Ferner beinhaltet FightOut einzigartige Vorteile, welche die Konkurrenz in den Schatten stellen.

Zuerst einmal sollen möglichst viele Nutzer von dem Projekt begeistert werden, weshalb die Einstiegshürde besonders gering angesetzt wurde. Aus diesem Grunde müssen keine hohen Kosten für zufällige NFTs befürchtet werden, die zuvor einige potenzielle Anwender von der Nutzung abgehalten haben. Zusätzlich werden unterschiedlichste Sportdisziplinen wie Yoga, Fitness, Beweglichkeit angeboten. Diese werden mit modernsten Sensoren in Wearables und Fitnessgeräten sowie fortschrittlichster Analysesoftware analysiert. Durch diese können die Daten sofort von der Blockchain über Smart Contracts erfasst und ausgewertet werden. Verwendet werden sie dann für Avatar, Statistiken, Herausforderungen, Duelle, Turniere, Statistiken und mehr.

In diesem Zusammenhang können auch weitere gesundheitsrelevante Daten über Erkrankungen, Schlaf und Ernährung einbezogen werden. Auf diese Weise soll über die Anwendung auch ein besonders personalisiertes Training wie bei einem professionellen Trainer sichergestellt werden. Zudem zählen zu FightOut auch die ersten Fitnessstudios mit Metaverse-Synchronisierung. Auf diese Weise wird der Sport noch um den Unterhaltungswert der Gamifizierung bereichert. Dabei sind ähnliche Resultate wie bei Nintendo Ring Fit möglich. Bei denen aus monotonen Sportarten wie Yoga ein Kampfsport gegen angreifende Kreaturen und aus Jogging ein Münzensammeln wird. Zudem haben die Proficoaches noch viele weitere Motivationsfaktoren gegen innere Schweinehunde inkludiert.

Calvaria (RIA)

Für ein besonders großes Aufsehen unter den P2E-Kartenspielen sorgte das revolutionäre Calvaria. Denn es konnte innerhalb von nur 1 Jahr eine so große Community aufbauen wie der bisherige Marktführer. Die Gründe dafür liegen in seiner außergewöhnlichen Positionierung, welche dem Projekt entscheidende Vorteile gegenüber der Konkurrenz geben. Ebenso bietet Calvaria auch für Investoren unterschiedliche Vorzüge wie deflationäre Effekte und NFT-Verleihfunktionen, welche ein passives Einkommen erwirtschaften können, das über die Zeit im Wert steigt. Daher könnte auch leichter Kapital für die Weiterentwicklung gebunden werden.

Einzigart ist, dass das Play-to-Earn-Spiel Calvaria ebenso eine Version mit Free-to-Play ohne eine Wallet nutzt. Somit werden also leichter Personen von außerhalb der Blockchain-Community begeistert. Denn einige Kryptogames setzen im Unterschied zu herkömmlichen Spielen meist sehr hohe Investitionen voraus, um überhaupt nutzbar zu sein. Calvaria soll die Interessenten jedoch aus unterschiedlichen Quellen auf sich aufmerksam machen. Daher will es auch einen eigenen Kult um das postapokalyptische Game inklusive Serien, Comics und Fanartikel aufbauen. Aus diesem grunde könnte dem innovativen P2E-Kartenspiel auch eine ähnliche Zukunft wie Pokémon mit vergleichbarer Ausrichtung blühen. Wobei dessen Karten teilweise für bis zu mehreren Millionen US-Dollar verkauft wurden.

Besonders innovativ sind auch die 3D-Animationen der Karten, welche dem Spiel einen wesentlich hochwertigeren Eindruck verleihen. Hinzu kommt die strategische Vielfalt und ein besonderer Abwechslungsreichtum, sodass den Nutzern ein fesselnder Spiel- und Sammelspaß geboten werden sollen. Zusätzliche Tiefe erhält das Game durch diverse Rassen, Tränke, Zauber, Upgrades und Spielvarianten. Aber auch durch die plattformübergreifende App kann es die Wettbewerber abhängen und sich den besonders attraktiven und stetig an Bedeutung gewinnenden Mobilegaming-Markt zunutze machen. Zudem profitiert es auch von der DAO, weshalb die Kundenbedürfnisse und somit der Erfolg auch bestmöglich befriedigt werden können.

