Das neue Jahr hat gerade begonnen und so fragen sich viele Investoren, welches sind die nächsten Kryptowährungen, die 2023 explodieren werden. Im vergangenen Jahr haben sich einige spannende Veränderungen am Kryptomarkt ergeben. Dabei sind einige Projekte in der Masse besonders aufgefallen und bieten auch im neuen Jahr 2023 sowie insbesondere im nächsten Bullenmarkt eine besonders große Chance auf überdurchschnittliche Renditen. So könnten mit einigen von ihnen Kurssteigerungen von 1.000 bis 10.000 % und mehr möglich sein. Welche Kryptowährungen auf der Watchlist besser nicht vergessen werden sollten, werden jetzt im folgenden Beitrag vorgestellt.

FightOut (FGHT)

Das nächste Zeitalter des Sports leitet das am vielseitigsten aufgestellte Move-to-Earn-Projekt FightOut ein. Denn es richtet sich mit dem beeindruckenden Angebot an Sportler der unterschiedlichsten Disziplinen. Somit hat es eine gewisse Diversifikation inhärent im Vergleich zu einseitig aufgestellten Projekten. Hinzu kommen fortschrittlichste Sensoren und Analysesoftware, welche die sportlichen und gesundheitlichen Daten automatisch auswerten. Über die eigenen Fitnessstudios sowie die App mit Metaverse-Anbindung kann dabei über die Gamifizierung ein ganz besonderer Unterhaltungswert geboten werden. Bemerkenswert ist auch, dass die bisherigen Probleme in der M2E-Verbreitung wie exorbitante Kosten in zufällige Non Fungible Token mit FightOut obsolet sind.

Jetzt in besten Move-2-Earn-Coin investieren!

Calvaria (RIA)

Einen bedeutenden Schritt geht das erstaunlichste Play-to-Earn-Strategiespiel Calvaria. Denn es stellt seine Wettbewerber gleich mehrfach durch einzigartige Vorteile in den Schatten. Zu den interessantesten Aspekten zählt dabei hauptsächlich die Free-to-Play-Version ohne eine Wallet. Mit dieser soll ein möglichst einfacher und unkomplizierter Einstieg sowie eine optimale Verbreitung sichergestellt werden. Ebenfalls bemerkenswert sind die AAA-Standards, welche sich in dem einzigartigen Afterlife-Thema und den 3D-animierten Designs sowie dem strategischen Abwechslungsreichtum des kompetitiven Games äußern. Außerdem überzeugt es durch einzigartigen Storymodus, vorteilhafte Mobile-App, entscheidende DAO zur Befriedigung der Kundenwünsche sowie dem Calvaria-Kult mit Serien, Büchern und weiteren Artikeln.

Jetzt in innovativstes P2E-Kartenspiel investieren!

Dash 2 Trade (D2T)

Krypto-Vorverkäufe sind die profitabelste Anlageklasse, jedoch gibt es bisher aufgrund der kurzen Existenz noch ungenügende Tools für die Analyse. Eines der größten Probleme stellte dabei die für Kleinanleger kaum zu bewältigende Datenflut aus täglichen Nachrichten sowie neuen Coins im Zusammenhang mit einer gründlichen Due Diligence dar. Daher haben viele Anleger die renditestärksten sowie verlustreichsten Investments häufig erst zu spät identifiziert. Allerdings sollen Big Data und künstliche Intelligenzen von Dash 2 Trade diesen Umstand künftig ändern. Dafür bietet es ein ganzes Sortiment an einzigartigen und fortschrittlichsten Handels- und Analysetools für entscheidende Vorteile bei Investmententscheidungen.

Jetzt in fundierteste Krypto-Presaleanalyseplattform investieren!

Aptos (APT)

Eine der interessantesten Layer-1-Blockchains, die im Jahr 2022 gelauncht ist, stellt Aptos dar. Denn das Projekt war ursprünglich von der Gruppe Diem (zuvor Libra) von Facebook, welches sich nun zu Meta umfirmiert hat. Vorangetrieben wird Aptos derzeit von einem großen Entwicklerteam aus 350 Personen. Aufgrund dieser Vorgeschichte konnte es auch, nachdem es von Meta im Jahr 2022 aufgegeben wurde, innerhalb kürzester Zeit viele große Investoren gewinnen, wie Horowitz, Multicoin Capital, FTX Ventures, Coinbase Ventures und Binance Labs. Bisher wurden auch schon mehr als 100 verschiedenen Anwendungen auf ihr entwickelt. Einer der Hauptvorteile ist die hohe Transaktionsgeschwindigkeit.

Jetzt frühzeitig in chancenreiche Layer-1 von ehemals Facebook investieren!

Solana (SOL)

Solana ist ebenfalls eine Layer-1 und hat eine Möglichkeit gefunden, um das Blockchain-Trilemma zu lösen. Dabei entsteht das Problem, dass ein Kompromiss zwischen Skalierbarkeit, Dezentralisierung und Sicherheit gefunden werden muss. Zu den weiteren Vorteilen zählen die weit verbreiten Programmiersprachen, mit welchen Projekte auf der Blockchain entwickelt werden können. Auf diese Weise können wesentlich leichter die stark begehrten Programmierer gewonnen werden. Bemerkenswert sind auch die höheren Datentransfers auf der Blockchain als im Vergleich zu Ethereum. Denn laut Nansen.ai kommt ETH auf 742.785 und SOL auf 25.244.973 Nicht-Wahl-Transaktionen. Somit scheint also eine wesentlich stärkere Nutzung von Solana vorzuliegen.

Jetzt preiswert Solana zum Bärenmarktpreis sichern!

Gala (GALA)

Von dem aussichtsreichen GameFi-Markt könnte Gala einer der großen Gewinner im nächsten Bullenmarkt sein. Denn es handelt sich wie bei dem populären Steam um eine Game-Plattform mit eigenen Spielen sowie welchen von anderen Entwicklerteams. Gala Games selbst kommt derzeit auf 270 Angestellte, womit es eines der größten Teams im GameFi-Space hat. Gegenwärtig bietet es bereits 14 Games, von denen alle den AAA-Standard erfüllen sollen und daher ein hervorragendes Potenzial bieten. Das Spektrum der Genres ist groß und umfasst unter anderem Survival, Shooter, Strategie, Karten, Rollenspiele und Simulationen. Hinzu kommen bedeutende Partnerschaften mit AMC Network und dem Sims-Erfinder.

Jetzt frühzeitig in bedeutendes GameFi-Projekt investieren!

Catheon Gaming (CATHEON)

Anstelle sich nur auf ein Game zu konzentrieren, hat das Team aus 117 Mitarbeitern von Catheon Gaming eine eigene GameFi-Plattform gelauncht. Auf dieser werden sowohl eigene Spiele als auch die von Dritten bereitgestellt, welche das Projekt ebenfalls als Inkubator fördert. Bei ihrem Titel Sol Chicks handelte es sich bereits um das am stärksten antizipierte Blockchainspiel aus dem Jahr 2021. Bemerkenswert ist auch, dass HSBC/KPMG es als das am schnellsten wachsende Unternehmen im Blockchainbereich aus der asiatisch-pazifischen Region ernannt hat. Es grenzt sich außerdem durch sein besonderes Sortiment an Games aus den Genres Karaoke, DJ, Fußball sowie geläufigeren, wie Rollenspielen und Survival ab.

Jetzt frühzeitig Catheon Gaming sichern!

Cardano (ADA)

Cardano und Ethereum haben viel Ähnlichkeit und es handelt sich in beiden Fällen um eine Layer-1. Zudem ist Charles Hoskinson von Cardano ein ehemaliger Entwickler von Ethereum. Seit dem Jahr 2022 können nun auch auf Cardano endlich Smart Contracts gelauncht werden. Innerhalb kürzester Zeit konnte ADA dabei schon auf rund 1.000 Projekte kommen, welche sich das Netzwerk zunutze machen. Bisher kommt Ethereum aber auf rund 1 Mio. Transaktionen pro Tag, während es bei Cardano noch 100.000 sind. Allerdings sollte man ADA nicht unterschätzen, da es von Akademikern und einer großen Community vorangetrieben wird sowie Vorteile bei Kosten, Energieverbrauch und Skalierung bietet.

Jetzt in neues Potenzial von Cardano investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.