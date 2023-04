Die Recycle 2 Earn-Plattform Ecoterra setzt an einem Tag 150.000 Dollar um: FOMO kommt auf, da der Vorverkauf in einer Woche 368.000 Dollar einbringt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dienstag 11. April 2023 – Die Web3 basierte Recycling 2 Earn App Ecoterra hat die Aufmerksamkeit der Kryptowelt auf sich gezogen, nachdem sich der Betrag des Vorverkaufs innerhalb von 24 Stunden verdoppelt hat. Der Vorverkauf wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunden die Hälfte der angestrebten Summe von 400.000 $ erreicht haben. FOMO (Angst, etwas zu verpassen) ist definitiv im Kommen.

Das Ethereum-Upgrade und der erneute Fokus auf den Stromverbrauch beim Bitcoin-Mining haben dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf nachhaltige Kryptowährungen zu lenken, aber es ist wahrscheinlich die Nachricht, dass Top-Marken der Ecoterra-Datenbank für scanbare Wertstoffe beitreten, die das Feuer entfacht hat.

Kaum eine Woche nach dem Beginn des Vorverkaufs hatte der Ecoterra-Vorverkauf gestern am Morgen (Montag, 10.) bereits 170.000 Dollar von Investoren eingebracht. Einen Tag später hat sich dieser Betrag auf über $368.000 mehr als verdoppelt. $ECOTERRA ist der Utility-Token der Ecoterra-Plattform. Das bedeutet, dass zum Beispiel Belohnungen für recycelte Gegenstände mit dem Token bezahlt werden.

Letzte Woche wurde bekannt, dass das Projekt bereits damit begonnen hat, die Produkte von bekannten Marken wie Vittel, San Pellegrino, Heineken und Dr. Pepper in seine Datenbank für scannbare recycelbare Materialien zu integrieren. Das bedeutet, dass die Verbraucher in der Lage sein werden, wiederverwertbare Produkte dieser Marken wie Plastikflaschen und Aluminiumdosen zu scannen. Die Ecoterra-App wird dann in der Lage sein, die Artikel als recycelte Materialien zu verifizieren und zu registrieren und die Nutzer entsprechend zu belohnen.

Die Anleger strömen in Scharen zu dem nachhaltigen Coin, wobei Berichte über ein besonders starkes Interesse aus Deutschland vorliegen. ECOTERRA-Coins können für nur 0,004 $ erworben werden. Interessierte Anleger können entweder mit ETH, USDT (Tether-Stablecoin) oder mit normalen Fiatwährungen per Karte kaufen.

Ecoterra-Investoren aus Stufe 1 können mit einer Rendite von 150 % auf ihre ursprüngliche Investition vor der Notierung an den Kryptobörsen rechnen

Es sind nur noch sieben Tage bis zum Ende der Phase 1 des Vorverkaufs und bis der Preis von 0,004 $ auf 0,004750 $ steigt – ein Anstieg von 18,7 %. Der Preis, für den $ECOTERRA an den Kryptobörsen gelistet wird, liegt bei $0,01, was einem Anstieg von 150 % gegenüber dem aktuellen Vorverkaufspreis entspricht. Experten prophezeien Ecoterra eine große Zukunft als eine der nachhaltigsten Kryptowährungen in diesem Bereich. Wer jetzt im Vorverkauf einsteigt, könnte eine beträchtliche Rendite erzielen.

FOMO um das Projekt nimmt zu. Da nur noch eine Woche verbleibt, bis der Preisanstieg der Stufe 2 einsetzt, haben potenzielle Investoren nur noch wenige Tage Zeit, um sich zu informieren und für den Einstieg in der günstigsten Phase des Presales zu entscheiden. Ecoterra hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anreize für Verbraucher zu schaffen, ihr Recycling-Engagement zu verstärken und Unternehmen eine Möglichkeit zu bieten, ihren grünen Ruf und ihre Kundentreue zu verbessern, indem sie sich an positiven Aktionen beteiligen.

Die zunehmende Beliebtheit von Ecoterra ist ein Beweis für die Attraktivität eines Produkts, das verspricht, das Recycling zu erleichtern und durch einen Belohnungsmechanismus Anreize dafür zu schaffen. Ecoterra hat auch ein 5% Empfehlungsprogramm. Verbinden Sie einfach Ihre Wallet und klicken Sie auf den Link unten rechts auf dem Bildschirm, um Zugang zum Affilite-Programm und einen eigenen Link zu erhalten:

Ecoterra hat die perfekte Lösung für den Kampf gegen den Klimawandel

Angesichts des steigenden Interesses überzeugt die Markttauglichkeit von Ecoterra viele davon, den Vorverkauf zu unterstützen. Mihai Ciutureanu, der CEO des Unternehmens, kommentierte die jüngsten Entwicklungen wie folgt: „Wir sind überglücklich über das rege Interesse am Vorverkauf unseres Projekts. Diese beeindruckende Resonanz ist eine willkommene Bestätigung für unser Geschäftsmodell und unsere Vision.

„Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um eine breite Akzeptanz zu erreichen, während wir in den kommenden Wochen und Monaten die Produkt-Roadmap für unsere wachsende Community ausrollen.

In den kommenden Wochen und Monaten wird es einen stetigen Strom von Neuigkeiten zur Produktentwicklung geben, um die Community auf dem Laufenden zu halten. Vor dem Start des Vorverkaufs hatte Ecoterra bereits seine Partnerschaft mit der Supermarktkette Delhaize (Lion) angekündigt.

Die Supermarktkette, die über Filialnetze in ganz Europa, Nordamerika und Asien verfügt, stellt in ihren Geschäften Leergutrücknahmesysteme (RVMs) auf. Leergutautomaten spielen eine Schlüsselrolle im Ökosystem von Ecoterra. Ein Leergutautomat nimmt wiederverwertbare Materialien an und gibt im Gegenzug eine Prämie aus. In Verbindung mit der Ecoterra Recycle 2 Earn App können Sie für jeden recycelten Gegenstand Token verdienen. Ecoterra will die Kreislaufwirtschaft zum Leben erwecken, in der Abfälle und andere Wegwerfprodukte zu Inputs für neue Produktionszyklen werden sollen.

Mit transparenten Profilen und einem ganzheitlichen Ökosystem das Problem des Greenwashings lösen

Ecoterra beschränkt sich nicht darauf, eine rein verbraucherorientierte Plattform zu sein. Ecoterra ermöglicht es Unternehmen auch, eine Führungsposition bei der Bekämpfung des Klimawandels einzunehmen. Durch die Verbindung mit Ecoterra können Unternehmen ihren Kunden Belohnungen für das Recycling anbieten, und auch das Unternehmen selbst kann für seine eigenen Recyclingbemühungen belohnt werden.

Darüber hinaus besteht aufgrund der Leistungsfähigkeit der dezentralen Blockchain-Technologie keine Gefahr, des Greenwashings bezichtigt zu werden, da die im Profil erfassten Daten völlig transparent und öffentlich zugänglich sind.

All dies zusammen hebt Unternehmen auf die nächste Stufe. Die Verbraucher werden zunehmend mit Marken und Unternehmen zusammenarbeiten wollen, die mit ihren eigenen Werten übereinstimmen und in irgendeiner Weise zu ökologischen und sozialen Zielen beitragen. Mit Ecoterra ist das viel einfacher zu erreichen.

Das ganzheitliche Ökosystem von Ecoterra besteht aus drei Hauptelementen: dem öffentlichen Profil, dem Marktplatz für recycelte Materialien und dem Marktplatz für die CO2-Kompensation, bei dem Unternehmen sich für erhöhte Umweltbelastung revanchieren können, indem sie Projekte unterstützen, die zum Beispiel Bäume pflanzen oder Strände säubern.

Der nächste Schritt für Ecoterra ist die Bildung von Partnerschaften mit Nestlé und weiteren globalen Unternehmen

Im Rahmen des Plans, mehr Produkte in die Datenbank aufzunehmen, wendet sich Ecoterra nun an die Muttergesellschaften der oben genannten Marken, nämlich Nestlé. Allein Nestlé besitzt weltweit mehr als 2.000 Marken. Zu den bekanntesten Namen gehören neben San Pellegrino und Vittel auch Nescafe, KitKat, Maggi, Nestea, Gerber und Purina. Nestlé ist in 186 Ländern tätig.

Mihai Ciutureanu, CEO von Ecoterra, kommentierte die Projektankündigung mit den Worten: „Wir freuen uns, die ersten Marken bekannt zu geben, die in das Ecoterra-Ökosystem integriert werden. Dies sind die ersten Schritte beim Aufbau unserer umfangreichen Produktdatenbank. „Dies ist auch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Bildung von Partnerschaften mit Mutterkonzernen in den kommenden Monaten.“ Angesichts der Tatsache, dass Nestlé ein großes multinationales Unternehmen ist, das ein vielfältiges Markenportfolio besitzt, hat Ecoterra einen guten Start hingelegt.

Ein Stück des 63 Milliarden Dollar großen Kuchens nehmen und schnell wachsen

Ecoterra befindet sich im Zentrum der globalen Recyclingindustrie – einem Sektor, der nach Angaben von Statista derzeit einen Wert von 63 Milliarden US-Dollar hat. Prognosen zufolge wird die Branche bis 2030 auf 88 Milliarden Dollar anwachsen. Das Projekt zeigt, dass die Erleichterung des Recyclings ein wertvolles öffentliches Gut ist. Indem Verbraucher, Unternehmen und Investoren in die Lage versetzt werden, sich an wirkungsvollen Aktionen zu beteiligen und ihren CO2-Fußabdruck auszugleichen, können sowohl die Umwelt als auch Investoren profitieren.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen nützlichen Funktionen wird Ecoterra die Nutzer der App dazu ermutigen, ihre Token für ökologisch sinnvolle Aktivitäten auszugeben, wie z.B. das Pflanzen von Bäumen oder die Unterstützung der Entwicklung von grünen Energieprojekten. Mit Ecoterra werden alle Klimaaktionen, an denen eine Person oder ein Unternehmen teilnimmt oder die sie initiiert, verfolgt und auf Meilensteine angerechnet, die durch NFTs dargestellt werden können.

Wenn Ihr Haushalt oder Ihr Unternehmen Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt, kann dies zur Schaffung eines Einkommensstroms aus $ECOTERRA-Token genutzt werden. Ecoterras nachhaltige Infrastruktur und das bahnbrechende Anreizsystem für Recycling und CO2-Kompensation machen es zu dem ESG-Projekt, das man im Moment beobachten sollte. Investoren sollten sich also beeilen, wenn sie noch in der ersten Phase einsteigen wollen, da die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass der nachhaltige Coin schnell ausverkauft sein dürfte.

Jetzt $ECOTERRA zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.