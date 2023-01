Die relevantesten Coins für österreichische Anleger: Drei defensive Altcoins und drei 10x Kryptos

Trotz bearischer Kursentwicklung in 2022 bleibt das Interesse am digitalen Währungsmarkt hoch. Die Krypto-Adoption ist langfristig vielversprechend – auch in Österreich wenden sich immer mehr Anleger den Kryptowährungen zu. Deshalb wollen wir im folgenden Abschnitt einen Blick auf die relevantesten Coins für österreichische Anleger werfen. Dabei haben wir eine Aufteilung aus defensiven Altcoins und potenziellen Tenbaggern gewählt. Denn ein Krypto-Portfolio sollte immer individuell und diversifiziert aufgestellt sein. Während etablierte Kryptos die Basis eines Portfolios ausmachen, könnten 10x Coins als Bestandteil einer Core-Satellite-Strategie das Renditepotenzial von Kryptos sukzessive steigern.

Die besten Coins als Basis eines Krypto-Portfolios

Wenn österreichische Anleger ein Krypto-Portfolio aufbauen möchten, das langfristige Erfolgschancen hat, dürfen etablierte Coins nicht fehlen. Drei Vorschläge:

1. Bitcoin (BTC)

Der Bitcoin ist das Basis-Investment im digitalen Währungsmarkt schlechthin. Mit einer aktuellen Marktdominanz von rund 40 % nach Daten von CoinMarketCap ist der Großteil des Kapitals in BTC investiert. Institutionelle Investoren bevorzugen, sofern sie schon in Kryptos investieren, den Bitcoin. Zugleich schreitet die Adoption stetig voran – beispielsweise hat El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. In Zukunft könnte sich die Bedeutung von Bitcoin als Mittel zur Wertbewahrung, als digitale Leitwährung oder internationales Zahlungsmittel via Lightning Network ergeben.

Hier Bitcoin gebührenfrei handeln

2. Ethereum (ETH)

Die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt ist Ethereum. Bei Ethereum handelt es sich um das führende Netzwerk für Smart Contracts, DeFi oder Non Fungible Token. Insbesondere der Trend zu dezentralen Finanzen könnten Ethereum zugutekommen. Mit dem Umstieg von PoW auf PoS hat man den Energieverbrauch signifikant reduziert. Zugleich soll die Skalierbarkeit durch bevorstehende Upgrades massiv erhöht werden. Dazu kommt ein deflationärer Effekt, der sich dank Angebotsverknappung positiv auf die Kurssentwicklung auswirkt.

Hier Ethereum gebührenfrei handeln

3. Polygon (MATIC)

Die langfristig hohen Transaktionsgebühren und die fehlende Skalierbarkeit im Ethereum-Netzwerk bedingten den Erfolg sogenannter Layer-2-Blockchains, die mit geringeren Gebühren und einer höheren Geschwindigkeit an das Ethereum-Netzwerk andocken. Polygon ist die führende Lösung in diesem Bereich und zeigt sich zugleich für eine zunehmende Web3-Adoption verantwortlich. Darüber hinaus hat Polygon mit verschiedenen Unternehmen wie Starbucks, Reddit, Meta, Walt Disney oder JP Morgan zukunftsträchtige Kooperationen vereinbart.

Hier Polygon gebührenfrei handeln

Die besten 10x Coin für 2023

Doch mit einer angemessenen Gewichtung spricht nichts dagegen, dass österreichische Anleger auch eher spekulative Coins einstreuen und potenzielle Multibagger in das Portfolio einbauen. Die drei folgenden Coins könnten in 2023 um mehr als das Zehnfache steigen.

1. Fight Out (FGHT)

Mit Fight Out startete Ende Dezember ein neuer Krypto-Presale. Das innovative Konzept hinter dem Move2Earn-Coin setzt dabei auf eine gezielte Verbindung aus Web3-Elementen und realen Fitnessstudios. Diese Fitnessstudios bieten eine massive Absicherung. Denn der weit überwiegende Anteil des eingesammelten Kapitals wird in die Eröffnung neuer Fight Out Fitnessstudios investiert. In Zukunft sollen die Sportler mit Bewegung und Training Rewards verdienen. Alles spielt sich hier im Fitness-Metaverse ab, das von namhaften Elite-Sportlern unterstützt wird. Besonders spannend ist der virtuelle Avatar, den die Sportler direkt nach der Registrierung als NFT prägen können. Dieser entwickelt sich korrespondierend mit den realen Trainingsfortschritten.

Zum Fight Out Presale

2. Dash 2 Trade (D2T)

In rund drei Tagen endet der Presale von Dash 2 Trade. Aktuell deutet die Dynamik auf einen Ausverkauf aller D2T Token hin – ein massiver Erfolg im bearischen Marktumfeld. Mittlerweile konnte man den Meilenstein von 12,5 Millionen $ erreichen, sodass deutlich weniger als 7 % der Token im Presale zur Verfügung stehen. Dash 2 Trade eignet sich ideal für das aktuelle Marktumfeld, in welchem Unsicherheit sukzessive steigt. Dann bedarf es fundierter Krypto-Analysen – die moderne Plattform für Analysen, Trading-Signale und den automatisierten Handel richtet sich explizit an private Händler, die mit einem erschwinglichen Abo noch profitabler traden können. Vier Listings sind mit LBank, BitMart, ChangellyPro und Uniswap bereits bestätigt – der ICO steht schon am 11. Januar an.

Zum Dash 2 Trade Presale

3. Calvaria (RIA)

Ein weiterer potenzieller 10x Coin ist der Calvaria (RIA). Denn der native RIA Token ist im Vorverkauf stark nachgefragt. Weniger als 15 % der Token stehen noch zur Verfügung. Hier zielen die Verantwortlichen auf einen wachstumsstarken Markt ab. Denn das Play2Earn-Segment generierte in den letzten Jahren starkes Wachstum, doch oftmals scheiterten Projekte am Eintritt in den Massenmarkt. Mit einer kostenlosen Smartphone-App sollen konventionelle Gamer für Calvaria: Duels of Eternity begeistert werden. Wer dann auf Rewards abzielt, kann einfach und zugänglich die P2E-Variante nutzen. Für einen reibungslosen Ablauf haben sich die Verantwortlichen für die Polygon-Blockchain entschieden, um günstig und schnell Transaktionen im Game abzuwickeln.

Zum Calvaria Presale