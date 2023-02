Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Die Top 3 der wichtigsten DeFi-Protokolle in 2023 laut Nansen.ai!

Im Jahr 2020 erlebte DeFi einen kometenhaften Aufstieg und auch 2021 setzte sich die Dynamik fort. Im Jahr 2021 wuchs die Branche der dezentralisierten Finanzdienstleistungen jedoch nur auf Grundlage des Total Value Locked TVL, also die Summe aller Krypto-Assets in DeFi-Protokollen. Dieser Wert lag bei etwa 1.120 %. Positiv aufgefallen sind in 2022 die Projekte von Uniswap, Aave und Lido.

Uniswap hat Pole Position für dezentralisierte Swaps

Derivate DeFi-Plattformen explodierten 2022

Nansen sagt Umsatz der DeFi-Branche bis 2030 von 231 Milliarden USD voraus

DeFi-Protokoll Uniswap

Das nach TVL fünftgrößte Protokoll hat in seiner auf Ethereum basierten dezentralisierten Börse rund 3,5 Milliarden USD in Smart Contracts gebunden. Der größte Teil der insgesamt an dezentralen Börsen gehandelten 854 Milliarden USD wurde über Uniswap gehandelt. Das Projekt ist auch regelmäßig auf der ETH-Brand-Bestenliste vertreten und hat dank des EIP-1550 im Jahr 2022 Tausende von ETH verbrannt. Von den über 1,2 Millionen Unique Tradern, die 2022 dezentralisierte Börsen nutzen, waren es nur 12 %, die nicht auf Uniswap aktiv waren.

Die größten Liquiditätspools finden sich laut Nansen auf Uniswap mit fast 250 Millionen USD, die im Pool DAI/USDC gesperrt waren. Die meisten der großen Liquiditätspools verfügen über Währungspaare mit ETH oder einem Stablecoin, was für Händler, die dezentrale Börsen verwenden, den Handel deutlich erleichtert. Sie können diese Vermögenswerte mit hoher Liquidität und geringer Slippage tauschen.

Der entscheidende Faktor für den Erfolg von DeFi 2022 war die Bewegung hin zu risikoärmeren Vermögenswerten.

Derivate DeFi-Plattformen im starken Wachstum

Plattformen, die Perpetual Futures anbieten, derivate Vermögensinstrumente mit gehebelten Positionen ohne zeitliche Begrenzung, zeigten im vergangenen Jahr extremen Wachstum. Dazu gehörten GMX, Rage Trade, dYdX, ApolloX und Perpetual Protocol. Sie nahmen Hunderte von Millionen an USD ein. Trotz des allgemeinen Abwärtstrends beim Handelsvolumen und den Protokolleinnahmen haben Investoren immer noch Lust auf gehebelten Handel.

GMX ist beispielsweise eine dezentrale autonome Organisation DAO, die auf der Ethereum Blockchain basiert und für die sichere Verwaltung von Kryptowährungen genutzt wird. Der maximale Hebel ist gesetzlich auch bei diesem Projekt auf 1:30 begrenzt. Das Projekt ist stark am Wachsen, weil Händler immer öfter auf dezentrale Derivate zurückgreifen. Andere Wachstumstreiber sind Konzepte wie Liquidity Mining und Yield Farming. Beide belohnen ihre Nutzer für die Bereitstellung von Liquidität.

DeFi-Protokoll Lido

Lido ist die größte Liquid Staking Plattform mit einem TVL von mehr als 6,3 Milliarden USD in Smart Contracts. Investoren haben mehr als 4,6 Millionen in das ETH-Staking-Protokoll von Lido eingezahlt, gegenüber 1,6 Millionen Anfang 2022. Diese Summe stammt von 108.000 einzelnen Einlegern, und etwa 30 % aller ETH im Ethereum 2.0-Staking-Vertrag stammen von Lido.

Lido now has the highest TVL of any DeFi protocol. pic.twitter.com/2xsM3lVGVl — Patrick | Dynamo DeFi (@Dynamo_Patrick) January 1, 2023

Anfang Januar 2023 überholte Lido laut DeFiLlama beim TVL mit 5,9 Milliarden USD MakerDAO mit 5,89 Milliarden USD. Aave liegt auf Platz drei mit nur 3,7 Milliarden USD. Mit Lido können Nutzer auf sogenanntes Liquid-Ether-Staking zugreifen, ohne die dafür notwendigen 32 ETH aufbringen zu müssen. Seit dem Übergang von Ethereum auf die Proof-of-Stake-Lösung sind solche Angebote sehr gefragt bei Anlegern.

Lido fees and revenue over time. Lido has collected over $1M in fees every day since October 26th pic.twitter.com/GHkzSzYIOo — DefiLlama.com (@DefiLlama) November 18, 2022

Da Lido die empfangenen Ether im Rahmen der Staking Belohnungen wieder in das Staking-Protokoll sendet, steigen die Einnahmen durch die Gebühren proportional zu den Einnahmen von Ethereum Proof-of-Stake. Im November 2022 wurde bekannt, dass Lido in einem Monat täglich Gebühren von 1 Million USD eingenommen hatte.

DeFi-Protokoll AAVE

Aave ist neben Compound ein Beispiel für große Krypto-Kredite und Ausleihprotokolle im DeFi-Sektor. Sowohl Privatanleger als auch institutionelle Anleger können dort anlegen und handeln. Die Geschäftslogik wird von Smart Contracts gesteuert.

Wenn Liquiditätspools entweder sich auf derselben Blockchain befinden oder interoperabel gemacht werden, wie im Falle von DeFi-Protokollen, dann steigt ihre Liquidität, da mehr Investoren in den Markt gezogen werden.

Das erlaubnislose Lending-Protokoll Aave ist das drittgrößte Protokoll in Bezug auf TVL, das mit mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar eingestuft wird. Im Oktober 2021 erreichte das TVL seinen Höhepunkt und ist seit Anfang 2022 um 75 % zurückgegangen. Dennoch ist Aave noch immer die größte Kreditplattform.

Bedeutung von Stablecoins in DeFi

Das in Stablecoins gebundene Kapital stieg vergangenes Jahr rasant an. Das lag auch an den makroökonomischen Ereignissen und Faktoren wie der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die Energiekrise. Stablecoins ermöglichten im ersten Quartal 2022 Transaktionen im Gegenwert von 1 Billion US-Dollar, das war mehr als in den vorausgegangenen vier Quartalen zusammen.

Anleger, die mehr Rendite als traditionelle festverzinsliche Anlagen suchen, können ihre Gelder digitalisieren, um in den DeFi-Markt zu investieren. Der einfachste Weg besteht darin, US-Dollar in Stablecoins wie den von Tether zu tokenisieren, die dann zur Einzahlung in DeFi-Protokolle oder für den Kauf von Utility-Token zu verwenden.

Fazit: Das neue Jahr 2023 ist voller Herausforderungen und der Kryptomarkt unterliegt vielen externen Einflüssen, die derzeit noch nicht absehbar sind. Klar scheint aber zu sein, dass Technologien und Geschäftsmodelle zusammenwachsen und in stärker Abhängigkeit zueinander stehen werden. DeFi, CeFi, TradFi, GameFi, Stablecoins und Leistungen wie Liquidity, Staking, Lending und Borrowing sind dabei, die Märkte wirklich nachhaltig zu verändern. Es bleibt spannend!

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.