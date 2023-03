Die Top 3 Krypto-PreSales deren Coins nach ihrem Launch explodieren könnten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Jahren hat die Kryptowelt eine unglaubliche Entwicklung erlebt. Kryptowährungen haben sich als neue Anlageklasse etabliert, und immer mehr Anleger entscheiden sich dafür, in Krypto-Projekte zu investieren. Eine Möglichkeit, in ein vielversprechendes Krypto-Projekt zu investieren, ist der Kauf von Coins im Vorverkauf (PreSale). PreSales bieten Anlegern oft die Möglichkeit, Krypto-Coins zu einem reduzierten Preis zu erwerben und können eine große Chance darstellen, hohe Gewinne zu erzielen, wenn der Coin nach dem Launch an Wert gewinnt. In diesem Artikel stellen wir die Top 3 Krypto-PreSales vor, deren Coins nach ihrem Launch explodieren könnten: Love Hate Inu, Fight Out und C+Charge. Wir werden uns die Konzepte und Ideen hinter diesen Projekten ansehen, ihre Potenziale und warum sie eine Investition wert sind.

Love Hate Inu – eine brandneue Vote-to-Earn Plattform mit großem Potenzial

Derzeit gibt es einen wachsenden Hype um den brandneuen Meme-Coin Love Hate Inu (LHINU), die von einem Shiba Inu-Hund inspiriert ist. LHINU unterscheidet sich von anderen Meme-Coins wie Tamadoge (TAMA) und Floki Inu (FLOKI), da es eine Vote-to-Earn-Plattform betreibt.

Die Inhaber von LHINU-Token können ihre Token einsetzen und an einer Vielzahl von Umfragen zu Themen wie Politik, Unterhaltung und sozialen Fragen teilnehmen. Das Abstimmungssystem basiert auf der Blockchain-Technologie, um einen fairen, transparenten und sicheren Prozess zu gewährleisten. Nutzer, die LHINU-Token staken und an Umfragen teilnehmen, werden mit Token belohnt, die ihnen vom Ersteller der jeweiligen Umfrage gutgeschrieben werden. Je mehr Token die Nutzer staken und je länger die Sperrfrist ist, desto mehr Stimmrecht erhalten sie bei jeder Abstimmung. Zu Beginn werden die Entwickler von Love Hate Inu kontrollieren, welche Umfragen auf der Plattform erscheinen, aber es ist geplant, die Zügel schnell an die Community zu übergeben, indem später im Jahr eine Vote Submission Plattform gestartet wird.

Love Hate Inu führt einen Vorverkauf seiner LHINU-Token durch, um die Entwicklung seiner Plattform zu finanzieren. Der Vorverkauf hat bereits mehr als 20 % der Token der ersten Vorverkaufsphase verkauft, was mehr als $200.000 entspricht. Die LHINU-Token werden derzeit für 0,000085 $ verkauft, aber der Preis wird auf 0,00009 $ steigen, wenn der Vorverkauf in die zweite Phase geht. Der Preis wird bis zum Ende der Vorverkaufsphase auf 0,000145 $ steigen, was Investoren, die jetzt einsteigen, bis zum Ende des Vorverkaufs einen Papiergewinn von rund 70 % einbringen wird. Investoren können LHINU-Token mit Kryptowährungen und über normale Fiat-Kreditkarten-Transaktionen kaufen.

C+Charge – die Kryptorevolution für den EV-Sektor

Die Elektrofahrzeugindustrie hat in den letzten Jahren ein massives Wachstum erlebt und damit einhergehend sind unzählige Lösungen entstanden, die auf neuen und umweltfreundlichen Technologien basieren. Eine dieser Lösungen ist C+Charge, ein innovatives Projekt, das auf der Blockchain-Technologie basiert und darauf abzielt, die Kohlenstoffverschmutzung zu reduzieren und eine sauberere und gesündere Umwelt für künftige Generationen zu schaffen.

Das Ökosystem von C+Charge basiert auf C+Charge-Tokens, die Anreize für Menschen schaffen, sich um die Umwelt zu kümmern und im Gegenzug potenziell erhebliche finanzielle Vorteile zu erhalten. Das Projekt hat ein Team engagierter Experten zusammengestellt, um die größten Schwachstellen des bestehenden Elektrofahrzeugsystems zu ermitteln. Mangelnde Transparenz, Regulierung, Zahlungslösungen und unzureichende Anreize für Menschen, die Elektrofahrzeuge nutzen, wurden als die Hauptnachteile des bestehenden Systems identifiziert.

Durch die Zusammenarbeit mit führenden Organisationen der Elektroautobranche will C+Charge eine Lösung für alle bestehenden Probleme bieten und die Branche voranbringen. Gemeinsam mit Flowcarbon hat die Plattform einen einzigartigen Kohlenstoff-Token entwickelt – den Goodness Nature Token (GNT). Die Idee ist, den Nutzern zu ermöglichen, Token zu sammeln und für EV-Ladedienste an Partnerstationen zu bezahlen.

C+Charge arbeitet auch an der Schaffung eines revolutionären Peer-to-Peer-Zahlungssystems mit dem C+Charge-Token (CCHG) im Zentrum seines Ökosystems. Folglich werden Token-Inhaber in der Lage sein, Kohlenstoffgutschriften zu nutzen, was es zu einem der grünsten Krypto-Projekte macht.

C+Charge hat bereits ein beeindruckendes Finanzierungsziel erreicht, indem es eine Reihe von Vorverkäufen durchführt. Das öffentliche Angebot des Tokens begann am 25. Dezember 2022 und befindet sich derzeit in der sechsten Phase des Vorverkaufs, in der bereits mehr als 2,65 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Insgesamt wird das C+Charge-Team über acht Vorverkaufsphasen Mittel sammeln.

Es gibt mehrere Gründe, warum Investoren das Potenzial von C+Charge-Token erkennen. Das Ökosystem basiert auf der Blockchain-Technologie und bietet eine innovative Lösung für die Elektrofahrzeugindustrie. Durch den Einsatz von Krypto-Token werden Anreize geschaffen, sich um die Umwelt zu kümmern, und im Gegenzug können die Nutzer potenziell erhebliche finanzielle Vorteile erhalten. Außerdem hat das Projekt ein starkes Team von Experten und arbeitet mit führenden Organisationen der Elektroautobranche zusammen, um eine Lösung für alle bestehenden Probleme zu bieten.

Fight Out – das aktuell vielversprechendste Move-to-Earn Projekt

Fight Out ist eine neue Web3-Fitnessanwendung und Fitnessstudiokette, die ihre Nutzer für ihre Trainingseinheiten, die Bewältigung von Herausforderungen und Wettbewerben im Rahmen eines einzigartigen Fitness-Metaversums belohnt. Die Fight Out-App und das Ökosystem werden auf einer Token-Ökonomie basieren, in der Nutzer für das Erfüllen von M2E-Aufgaben Belohnungen verdienen und ihren eigenen, an die Seele gebundenen Token-Avatar prägen können, über den der Nutzer mit dem Fight Out-Metaverse interagieren kann.

Das Projekt wird auch eine eigene Kryptowährung namens FGHT haben, ein Ethereum-basiertes ERC-20-Token, das das Web3-Ökosystem der Plattform antreiben wird. Die Nutzer werden für die Teilnahme an Wettbewerben und Ligen mit FGHT bezahlen und die Gewinne werden in FGHT ausgezahlt. Der FGHT-Token kann auch in Peer-to-Peer-Fitnesswetten verwendet werden. Nutzer, die mit FGHT bezahlen, erhalten einen Rabatt von 25 %, während beim Kauf von REPS, der Off-Chain-In-App-Währung von Fight Out, die Nutzer weitere 25% erhalten. Der REPS-Token von Fight Out wird für den Kauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Fight Out-Anwendung verwendet.

Fight Out verfolgt einen ganzheitlicheren Ansatz bei der Verfolgung und Belohnung seiner Nutzer für ihre Bewegung und Aktivität als bestehende Konkurrenten wie Sweatcoin und STEPN, und erfordert keine teuren Buy-Ins, um teilzunehmen. Das Projekt ist in der Lage, alle Formen von Fitnessaktivitäten durch den Einsatz von Smartphones und Wearables sowie Sensoren in Fitnessstudios zu messen.

Die Konzentrierung auf Web3 ist für Fight Out vielversprechend, vor allem für Spieler und Fitness-Fans. Das Projekt bietet eine großartige Möglichkeit, die Spieler zu unterhalten, während sie ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern. Das Investment in Fight Out heute ist eine riesige Chance für Investoren, insbesondere für diejenigen, die im PreSale vergünstigt erworbene Coins später gewinnbringend weiterverkaufen möchten.