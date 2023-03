Die Zeit rennt: Dieser potenzielle x15 Coin ist nur noch für 8 Tage im Vorverkauf erhältlich – Kursexplosion beim Listing im April?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein spektakulärer Launch eines beliebten neuen Move 2 Earn Coins nähert sich der Endphase. Nicht häufig passiert es, dass neue Kryptoprojekte im ICO 6 Millionen Dollar sammeln, lange bevor das Vorhaben realisiert ist. Zwar sind ICOs eine gängige Methode, um das Kapital zur Realisierung der Idee zu beschaffen, allerdings gehen diese bei weitem nicht immer so erfolgreich aus wie in diesem Fall. Damit deutet alles darauf hin, dass Investoren aus dem Presale schon bald nach dem Listing an den Kryptobörsen Anfang April mit einer Kursexplosion belohnt werden könnten. Ein Anstieg auf das 15-fache ist hier nicht auszuschließen.

Jetzt noch für kurze Zeit FGHT-Token zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Der Vorverkauf vom FGHT-Token, mit dem das Team hinter Fight Out die Entwicklung des Projekts finanziert, hat schon von Anfang an für Aufsehen gesorgt. Innerhalb kürzester Zeit wurden die ersten 2 Millionen Dollar gesammelt, wodurch schnell weitere Investoren auf den Coin aufmerksam wurden. Heute, ein paar Wochen später, steuert man hier auf die 6 Millionen Dollar Marke zu. Eine unglaubliche Summe in diesem frühen Stadium, auch im Krypto-Space. Was ist der Grund, dass Anleger so sehr vom zukünftigen Erfolg von Fight Out überzeugt sind?

Innovativer als die Konkurrenz

Fight Out siedelt sich irgendwo zwischen Metaverse, Play 2 Earn und Move 2 Earn an. Der Grund, warum man den $FGHT-Token nicht so einfach in eine dieser Kategorien einordnen kann, ist der, dass man hier alle 3 Bereiche verbindet und so die besten Chancen hat, zumindest im Move 2 Earn Sektor zum Platzhirsch zu werden. Der Erfolg von Stepn war im letzten Jahr zwar enorm, das liegt aber in erster Linie daran, dass das Konzept, in dem man für Bewegung mit Coins belohnt wird, bis dahin noch völlig neu war.

Kann Fight Out die Fitnessbranche revolutionieren? Sei dabei und sichere dir deine Coins noch im Presale.

Betrachtet man die Sache im Nachhinein etwas genauer, bringt die Stepn App nicht wirklich Vorteile, abgesehen vom Coin-Earning. Und doch reicht es, um Nutzer bei Laune zu halten und sich einen Platz ziemlich weit oben im Ranking um die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu sichern. Der GMT von Stepn liegt hier immerhin aktuell auf Platz 139 und war auch schon oft in den Top 100.

Nun kommt Fight Out auf den Markt und kann deutlich mehr, als User für Schritte mit Coins zu bezahlen. Im Fight Out Metaverse startet man mit einem Avatar in Form eines NFTs. Dieser kann nicht gehandelt werden, weil er an die Person gebunden ist, die ihn besitzt. Das liegt daran, dass der Avatar im Metaverse mit seinem Besitzer “mit wächst” und entwickelt werden kann, indem man selbst in der realen Welt hart dafür arbeitet. Wer seinem Avatar etwa mehr Ausdauer verschaffen möchte, muss auch selbst mehr Ausdauertrainings absolvieren.

Jetzt noch vor der nächsten möglichen Kursrallye einsteigen und FGHT im Presale sichern.

Das Entwickeln der eigenen Figur im Metaverse bringt nicht nur Prestige, sondern kann auch helfen, täglich mehr Token zu verdienen. Im Fight Out Ökosystem können User nämlich in täglichen Challenges gegeneinander antreten und so mehr REPS verdienen, die entweder für In-App-Käufe genutzt oder gegen FGHT-Token eingetauscht werden können. So werden Play 2 Earn und Move 2 Earn miteinander verbunden und neben der Ausschüttung von Coins auch ein spielerischer Ansatz geschaffen, um Menschen zu mehr Bewegung und Fitness zu verhelfen.

Fight Out App mit starkem Nutzen

Der größte Unterschied zu den bisherigen Move 2 Earn Projekten liegt im Nutzen der App, auch jenseits vom Coin-Earning. Hier versagen die meisten bisherigen Apps, weil sie von Nutzern nur gestartet werden, wenn es sich lohnt und die Coins hoch im Kurs stehen. Fight Out liefert aber eine Trainings-App, die individuelle Trainingspläne liefert, die auf die Bedürfnisse der User abgestimmt sind. Auch Boxkurse können in der App absolviert werden. Damit ist gewährleistet, dass man Nutzer auch bei Laune hält, wenn der $FGHT-Token keine neuen Höchststände erreicht.

Schon vor dem Start extrem bekannt

Viele aufstrebende Projekte sind zwar innovativ, scheitern aber an der Vermarktung. Die beste Idee hilft nichts, wenn niemand davon weiß. Fight Out hat schon jetzt – vor dem Start – mehr als 106.000 Follower auf Twitter und die Tatsache, dass man schon fast 6 Millionen Dollar im Vorverkauf gesammelt hat, spricht auch für die Bekanntheit, die nach dem Launch nochmal deutlich steigen dürfte. Unter anderem liegt der Erfolg vor dem Start auch daran, dass man schon im Vorfeld Profisportler wie die Boxweltmeisterin Savannah Marshall als Markenbotschafter gewinnen konnte. Damit wächst nicht nur die Bekanntheit, sondern auch das Vertrauen in das Projekt.

Überdurchschnittlich hohe Gewinnchancen

Der $FGHT-Token ist jetzt noch für 8 Tage im Vorverkauf zum Fixpreis erhältlich und wird schon Anfang April an 7 Kryptobörsen gelistet. Im Vorverkauf besteht noch der Vorteil, dass der Preis noch angehoben wird bis zum Listing an den Börsen. Aktuell erhält man einen FGHT für 0,03090 USDT, der Startpreis an den Exchanges liegt dann bei 0,0333 USDT. Daraus ergibt sich schon ein Buchgewinn, der durch den Bonus, den man im Presale noch erhalten kann, deutlich gesteigert wird.

Less than 15 hours left until the $FGHT increase!



This is it, the last chance to grab $FGHT tokens at a discounted price. Don't regret not taking action.

https://t.co/9pikKGRjSd#Presale #Web3 #Blockchain pic.twitter.com/PpCgfq3AH6 — Fight Out (@FightOut_) March 23, 2023

Nur noch für kurze Zeit: Jetzt FGHT-Token zum günstigen Vorverkaufspreis sichern und Bonus auf die Einzahlung erhalten.

Im Vorverkauf hat man noch die Möglichkeit, bis zu 67 % Bonus auf seine Einzahlung zu erhalten. Wie hoch dieser tatsächlich ausfällt, hängt davon ab, wie viel man investiert und wie lange man die Coins nach dem Erhalt sperrt. Es gibt auch die Möglichkeit, ohne Sperrfrist zu investieren. Durch die Sperrfrist, für die man sich beim Kauf entscheiden kann und für die man belohnt wird, hat man auch dem Problem entgegengewirkt, dass viele direkt nach dem Launch ihre Buchgewinne realisieren wollen und der Preis so kurzfristig fällt. Damit scheint man bei Fight Out an alles gedacht zu haben, um schon bald nach dem Listing an den Kryptobörsen für Aufsehen zu sorgen und eine mögliche Kursexplosion herbeizuführen.

Hier gibt es die letzten $FGHT-Token noch für kurze Zeit im Vorverkauf.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.