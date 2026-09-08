|
08.09.2026 06:15:00
Dienstag: 320 Millionen Dollar in Bitcoin erbeuet, Präsident Bukele verärgert
Sicherheitsvorfall bei Liquid Network + Vereinbarung mit dem IWF + Datenpaket veröffentlicht + Uber auf dem Rückzug + Plug-in-Hybride mit hohem CO₂-Ausstoß
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1625
|
0,0014
|
|
0,12
|Japanischer Yen
|
179,43
|
-1,8200
|
|
-1,00
|Britische Pfund
|
0,8584
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9409
|
0,0005
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1122
|
0,0082
|
|
0,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht nach Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausierten aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.