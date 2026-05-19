19.05.2026 06:15:00

Dienstag: Elon Musk verliert gegen Sam Altman, Bitcoin Depot ist pleite

Elon Musk-Klage abgewiesen + Bitcoin Depot meldet Insolvenz an + Sony erhöht die Preise + US-Behörden untersuchen Insiderhandel + SpaceX bereitet Erstflug vorWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte etwas nachgeben. Die Börsen in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
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