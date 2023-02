Diese Auswirkungen hatte laut ByBit und Nansen die FTX-Pleite wirklich auf den Kryptomarkt! Und diese Pre-Sales konnten davon sogar profitieren!

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Gleich vornweg: Die FTX-Pleite hatte nicht nur negative Folgen, denn es gab auch durchaus einiges Positives im Anschluss an die spektakuläre Insolvenz der FTX-Börse. Zum Beispiel im Bereich von DeFi, schildert ByBit in seinem Bericht „Crypto Insights“ aus dem November 2022. Der Anteil von dezentralisierten Finanzdienstleistungen erlebte unter den schlechten Nachrichten von SBF und Alameda Research einen großen Zulauf.

Durch FTX-Pleite fiel BTC von 21.000 auf 16.000 $

Durch Terra-Pleite fiel BTC von 30.000 auf 17.000 $

Verstärkter Rückgang Stablecoin-Angebot

Keinen Einfluss auf Gesamttransaktionsvolumen von Layer-2-Lösungen

NFT-Vermögenswerte wurden weitestgehend auf den Blockchains gehalten

Auswirkungen der FTX-Pleite auf den Kryptomarkt

Sicherheit und Stabilität von CEXes wurden in Frage gestellt. Anbieter wie Binance oder Crypto.com sahen sich gezwungen, Beweise für ihre Sicherheit und Stabilität zu veröffentlichen und zu beweisen, dass die Kundengelder wirklich sicher verwahrt sind. Auch wenn CEXes viele Vorteile gegenüber DEXes haben, werden wahrscheinlich nur die zentralisierten Börsen überleben, denn das Vertrauen der Benutzer in dezentralisierte Protokolle ist grundsätzlich geringer.

Proof-of-Reserve soll Transparenz bringen

Mit dem Proof-of-Reserve will die Branche das Vertrauen der Benutzer wiedererlangen und Marktanteile zurückgewinnen. Als Ergebnis aus der FTX-Pleite war auch ein Wechsel in der Einstellung gegenüber stärker regulierten US-Börsen festzustellen. Coinbase etwa könnte sich langfristig über die Auswirkungen von Sam Bankman-Frieds Börse freuen, denn mit regulierten Börsen haben Benutzer vor allem aus dem institutionellen Bereich bessere Sicherheiten und Standards.

Für Anleger aus dem Privatsektor zeigt sich dieser Vorteil bisher noch nicht so deutlich, denn die allgemeine Skepsis gegenüber regulierten und kontrollierten Handelsplätzen im Kryptosektor ist hoch. Doch Experten wie ByBit gehen davon aus, dass auch sie in Zukunft regulierte Handelsbörsen bevorzugen werden, da die obligatorischen KYC-Prozedere am Ende auch der eigenen Sicherheit und dem Schutz der Vermögenswerte dienen.

Derivate DEXes schneiden besser als als Spot DEXes

GMX, dYdX und Perpetual Protocol könnten möglicherweise besser abschneiden als Spot-DEXes wie Uniswap. Derivate DEXes hatten schon vor der FTX-Pleite an Fahrt gewonnen. Auch wenn bisher viele Benutzer bereits mindestens einmal mit Uniswap interagiert hatten, waren die angebotenen Protokolle von GMX für dezentrale Derivate bisher nicht in der Verwendung vorgesehen.

Interessanterweise hat GMX aufgrund der FTX-Pleite sein bis dahin höchstes wöchentliches Handelsvolumen verzeichnen können und die starke Handelsnachfrage hält seitdem laut ByBit an. Allerdings haben derivate DEXes gravierende Nachteile gegenüber zentralisierten DEXes, angefangen mit einer schlechteren Benutzeroberfläche, fehlendem Asset-Listing-Pairing, der geringeren Transaktionsgeschwindigkeit und der mangelhaften IT-Sicherheit.

Auch JPMorgen schließt sich der Meinung aus dem Bericht an, dass zentralisierte Exchanges auch weiterhin eine große Rolle spielen werden. Sie aber dennoch kurzfristig etwas an Traffic verlieren könnten, wenn Benutzer ihre Vermögenswerte bündeln und ihre Portfolios neu ausrichten. Dennoch geht man davon aus, dass CEXes und DEXes in Zukunft wahrscheinlich nebeneinander existieren können.

Was ist dYdX?

Die dezentrale Börse für Kryptohandel stellt Dienstleistungen für BTC, ETH, SOL und DOT zur Verfügung. Der Großteil der Margin-Handelsprodukte befindet sich auf der Ethereum Blockchain. Die Layer-2-Lösung führt Trades schneller und günstiger aus und stellt damit eine lukrative dezentrale Alternative zu Börsen wie BitMex und Bitfinex dar. Zentralisierte Börsen kaufen und verkaufen digitale Assets direkt, also die Coins in ihrer physischen Form.

Dezentrale Börsen wie Uniswap, Sushi, Curve und 1nch bieten Händlern die gleichen Möglichkeiten, jedoch ohne Zwischenhändler. dYdX bietet fortschrittliche Derivate der Kryptowährungen an. Das tägliche Handelsvolumen für Derivate soll bei rund 50 Milliarden US-Dollar allein auf Binance liegen. Außerdem können Kunden bei dYdX Leistungen wie Lending, Borrowing und andere Handelsoptionen durchführen.

Ethereum erhöht Dominanz

Während kleinere Blockchains unter den Kapitalabflüssen und Liquiditäts-Engpässen nach dem Zusammenbruch von FTX litten, konnte Ethereum seine Dominanz nach dem Debakel sogar noch ausbauen. Neben Ethereum gab es laut ByBit auch bei BSC, Tron, Polygon und Arbitrum Zuwächse, während Soland dramatisch abgewertet wurde. Schlechte On-Chain Daten gab es auch von kleineren Layer-1-Lösungen wie Osmosis oder Near, obwohl sich in der Gesamtheit die Layer-1 besser als die Layer-2 Lösungen nach der FTX-Pleite darstellten.

Ledger Wallet und Trust Wallet sind vermehrt gewachsen

Während verwahrte Wallets wie die Trust Wallet und die Cold-Wallet-Anbieter wie Ledger die Auswirkungen der FTX-Pleite positiv zu spüren bekamen, waren Wallets von Anbietern weniger stark gefragt, die die privaten Schlüssel ihrer Kunden verwalten. Aus Angst vor Verlusten hatten sich direkt nach Bekanntwerden der Insolvenz von FTX offenbar zahlreiche Benutzer eine sicherere Wallet als Alternative angeschafft.

Stablecoins erweitern Einfluss

Die kommenden Stablecoins wie die von Aave, GHO oder Curve werden in Zukunft großen Einfluss haben, da immer mehr Benutzer den Handel oder die Kreditvergabe auf dezentralen Protokollen nutzen. Der größte Nutznießer unmittelbar nach der FTX-Pleite war jedoch der Stablecoin von Binance, obwohl der USDT noch immer der beliebteste Stablecoin am Markt ist. Gleich danach folgt USDC, dessen Reaktionen auf die Pleite von FTX jedoch sowohl positiv als auch negativ zu spüren waren.

Marktanteil von USDT wächst: Das sind die neuesten Projekte

Fazit: Die FTX-Pleite ist noch nicht verdaut, Gerichtsverhandlungen stehen an und es sieht nicht so aus, als würde sich SBF schuldig bekennen. Trotz der Aussagen der Kronzeugen weigert er sich bisher, den Tatsachen und der Realität ins Auge zu blicken. Währenddessen muss sich der Markt konsolidieren. Einige andere Anbieter und Firmen hat es bereits erwischt, sie folgen FTX in die Insolvenz. Anderer aber konnten Zuwächse verzeichnen, etwa bei den Nutzerzahlen oder dem Handelsvolumen.

Stablecoins etwa, gehören zu den Gewinnern der Pleite von Sam Bankman-Frieds Unternehmen. Ihr wachsender Marktanteil, allen voran der Stablecoin von Tether, USDT, zeigt sich auch in den vorgestellten Projekten, die alle ihre Utility-Token an den USDT gebunden haben. Anleger könnten hier eine sinnvolle Alternative finden, um ihre Portfolio resilienter gegenüber Risiken aufzustellen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.