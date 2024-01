Diese beiden Coins könnten 2024 das 12.346 % Kurswachstum von BONK übertreffen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist nicht abzustreiten, dass neben den Anwendungsfällen auch Spekulation einen großen Teil des Hypes am Kryptomarkt ausmacht. Bitcoin könnte zweifelsohne das Finanzsystem umkrempeln, aber dennoch sind viele Käufer nicht unbedingt deshalb am digitalen Währungsmarkt, weil sie Finanztransaktionen ohne eine Bank durchführen wollen. Viele hoffen einfach auf eine Wertsteigerung. Das ist bei Bitcoin schon so und an die Spitze getrieben wird diese Spekulation im Bereich der Meme Coins. PEPE hat 2023 schon überzeugt und eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar erreicht und BONK hat am Jahresende nochmal einen draufgesetzt und ist sogar auf über 2 Milliarden Dollar gestiegen. Wer hier früh investiert war, konnte seinen Job kündigen, wenn er rechtzeitig verkauft hat. Fälle wie diese gibt es immer wieder und die nächsten erfolgreichen Meme Coins könnten bereits in den Startlöchern stehen.

+ 12.346 % bei BONK

Laut Daten von Coinmarketcap ist der Solana-basierte Meme Coin BONK auch nachdem der Kurs inzwischen schon um mehr als 50 % vom Allzeithoch eingebrochen ist, immer noch deutlich im Plus. Seitdem der Token auf der Datenseite gelistet wurde, beträgt das Plus beim aktuellen Kurs immer noch 12.346 %. Eine beeindruckende Rendite, die das Leben eines Kleinanlegers verändern kann.

(BONK Kursentwicklung seit dem Listing – Quelle: Coinmarketcap)

Aus einem 1.000 Dollar Investment wurden bei BONK bis heute also über 120.000 Dollar. Hätte man am Höchststand verkauft, wäre sogar noch deutlich mehr möglich gewesen. Auch nach dem Pump von PEPE haben Geschichten von Investoren, die ein paar hundert Dollar riskiert haben und dadurch zu Millionären wurden, schnell die Runde gemacht.

Ein Meme Coin muss auch gar nicht auf mehrere Milliarden Dollar steigen, um frühen Käufern x100-Renditen zu bieten. SPONGE ist zum Beispiel im letzten Jahr innerhalb weniger Tage von einer Million Dollar auf 100 Millionen Dollar gestiegen und hat frühen Käufern ebenfalls die Chance geboten, ihr Kapital zu verhundertfachen. Nun wollen es die Entwickler nochmal wissen und mit einem neuen SPONGE V2-Token den Erfolg des Vorgängers übertreffen.

Darum könnte $SPONGEV2 noch höher steigen

Einen 100 Millionen Dollar Meme Coin zu launchen ist eine Aufgabe, die nur die wenigsten schaffen. Von tausenden Meme Coins, die Woche für Woche auf den Markt kommen, schafft das nicht einmal einer pro Woche. Das Ziel, den Erfolg von SPONGE zu übertreffen, ist also durchaus ehrgeizig. Allerdings haben sich die Herausgeber auch einiges überlegt, um diesmal noch höher zu steigen.

(Erfolge des ersten SPONGE-Tokens – Quelle: Sponge-Website)

Geplant ist, diesmal noch mehr Budget für das Marketing aufzubringen, sodass es kein Vorbeikommen mehr gibt. Dass diese Idee konsequent umgesetzt wird, dürften diejenigen, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen, auch bereits merken. Auf den meisten Krypto-Websites sind bereits Banner des Tokens, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, zu finden.

Zahlreiche internationale Kryptomedien haben bereits über den Meme Coin berichtet. Neben dem größeren Budget für das Marketing sollen diesmal auch noch größere Kryptobörsen angestrebt werden. Schon SPONGE war an mehr als 10 Exchanges gelistet, sodass bereits spekuliert wird, ob der neue $SPONGEV2 vielleicht sogar auf Binance und Coinbase gelistet werden könnte.

(Play to Earn Gamme – Quelle: Sponge-Website)

Um den Hype diesmal länger aufrecht zu erhalten, wird auch ein eigenes Play 2 Earn Game entwickelt. Damit könnte $SPONGEV2 sogar den Übergang vom Meme Coin zum Gaming Coin schaffen, wodurch die Grenzen nach oben hin offen wären. Derzeit deutet also alles darauf hin, als könnte das Team den x100-Anstieg des ersten Sponge-Tokens tatsächlich übertreffen.

Schon vor dem Launch, bevor $SPONGEV2 an den Kryptobörsen gelistet wird, haben diejenigen, die bereits den Vorgänger besitzen, die Möglichkeit, diesen über die Website in den V2 Staking Pool einzuzahlen. Dafür erhalten Anleger eine Rendite in Form der neuen $SPONGEV2-Token, die geclaimt werden können, sobald diese live sind. Wer noch keine SPONGE besitzt, kann diese über die Website kaufen und staken und erhält dafür als Bonus dieselbe Menge an $SPONGEV2 beim Launch als Bonus obendrauf.

Meme Kombat ($MK)

Auch mit Meme Kombat kommt ein Meme Coin, der in diesem Jahr hohe Wellen schlagen und viral gehen könnte. Hier treffen Anhänger unterschiedlichster Meme Coins in einer Battle-Arena aufeinander. KI haucht den Figuren von DOGE, SHIB und Co. Leben ein und lässt diese in spannenden Duellen gegeneinander antreten. Die Community kann dabei mit $MK-Token auf ihren Favoriten wetten.

(Krieger wählen – Quelle: Meme Kombat)

Das Konzept, Meme Coins, die sich bereits durchgesetzt haben, gegeneinander antreten zu lassen, führt dazu, dass Meme Kombat schneller wachsen kann als andere Projekte und von der Reichweite der duellierenden Coins profitieren kann. Dass die Idee funktioniert, zeigt sich schon vor dem Start der ersten Kämpfe, da der X-Account von Meme Kombat inzwischen schon mehr als 16.000 Follower hat.

Congrats to all of you for the amazing support and getting us past 8000 memebers in the Telegram community



Let's keep smashing milestones! pic.twitter.com/41S4EXiOny — Meme Kombat (@Meme_Kombat) January 13, 2024

Die $MK-Token, mit der User in der Arena auf ihren Favoriten setzen können, sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und haben inzwischen schon knapp 7 Millionen Dollar eingebracht. Der Presale endet, sobald die 10 Millionen Dollar Marke erreicht ist. Nach dem Vorverkauf beginnt auch die erste Battle-Saison, wodurch die Nachfrage nach $MK-Token und die Popularität der Plattform sprunghaft ansteigen kann, wodurch es schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

