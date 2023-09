Diese Bitcoin Kurs Prognose sagt schonungslos die Wahrheit 😨!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Laut ChatGPT Prognose könnte der Bitcoin-Kurs im optimalen Falle bis 2050 bei bis zu 5 Millionen US-Dollar liegen. Diese und andere ähnlich spekulativen Vorhersagen über den zukünftigen Bitcoin Preis finden sich überall im Internet. Im Grunde lässt sich von null bis unendlich jede x-beliebige Preisvorhersage für den BTC-Kurs finden. Wir gehen einigen davon mal auf den Grund und schauen uns ab, welche Wahrheit es über die Bitcoin-Preise der Zukunft gibt.

Kryptowährungen gehören zur den disruptiven Technologien

Disruptive Technologien verändern nachhaltig die Welt um sie herum, sei es auf die Wirtschaft oder die Gesellschaft bezogen. Neben Künstlicher Intelligenz gehören auch Kryptowährungen zu dieser Kategorie. Um die Akzeptanz und Einführung von solchen Technologien zu messen, gibt es die sogenannte S-Kurve, ein Instrument zur Messung von Zukunftsmärkten. Bei der grafischen Darstellung wird, vereinfacht ausgedrückt, gezeigt, wie groß die Ergebnisse und Auswirkungen eines neuen Produktes oder Prozesses sein können.

Blockware hat einen Bericht auf Basis von Daten des Portals Glassnode veröffentlicht und Details im Zusammenhang mit der wahrscheinlichen Akzeptanzkurve von Bitcoin analysiert.

Der Bericht vergleicht Bitcoin mit anderen disruptiven Technologien und berechnet die Akzeptanzraten im Verhältnis zur Weltbevölkerung. Wie die nachstehende Grafik zeigt, soll Bitcoin bis 2030 nicht mehr als 10 % der weltweiten Akzeptanz erreichen.

https://www.nasdaq.com

Weiter hat das Unternehmen Blockware neun bahnbrechende Technologien untersucht und den Prozentsatz der US-Haushalte berechnet, die sie nutzen. Die Liste umfasst: Automobil, Radio, Festnetz, Strom, Smartphone, Tablet, Mobiltelefon, Internet und soziale Medien. Im Vergleich wurde festgestellt, dass wir uns in der Frühphase der Akzeptanz von Bitcoin und anderen Kryptowährungen befinden.

Die sogenannten Early-Adopter-Phase ist ein Phase, in der Innovationen ihren Weg in die Massenakzeptanz finden. Die Frühphase der technologischen Adaption ist die erste von fünf wissenschaftlich fundierten Technologieakzeptanzkurven. Der Bericht erklärt weiter, dass die Einführung von Bitcoin aus zwei Hauptgründen wahrscheinlich die anderen Technologien übertreffen wird:

Bitcoin bietet einen monetären Anreiz zur Einführung, wenn der Preis steigt Das Internet ermöglicht die exponentielle Steigerung der Geschwindigkeit, mit der sich die Informationen über die Technologie verbreiten lassen

Die neuen Anwender, die im Laufe der Zeit Bitcoin und andere Kryptowährungen nutzen werden, legen den Grundstein für einen neuen Bullenmarkt.

https://www.nasdaq.com

Regulatorischer Druck auf Bitcoin ungebrochen hoch

Steht der Bitcoin-Kurs gar am Scheideweg oder ist ein nachhaltiges Wachstum möglich? Nach dem jüngsten Urteil eines US-Gerichts im Sinne von Kryptowährungen und damit gegen die SEC, stehen weitere zähe Verhandlungen im Raum. Die US-Wertpapierbehörde hat bereits Berufung gegen das Urteil eingereicht.

Der zweitgrößte Vermögensverwalter weltweit, Grayscale, hatte gegen die Ablehnung ihres Bitcoin-ETFs durch die SEC Klage eingereicht und jetzt damit Recht bekommen.

Die SEC muss ausführlicher begründen, warum sie den Bitcoin-ETF von Grayscale abgelehnt hat. Doch zunächst läuft hier die Berufung. Ebenfalls in Berufung ist die SEC gegen das Urteil eines US-Gerichts gegangen, nach dem der Ripple Coin XRP kein Wertpapier sei. Also ist auch dieses Verfahren noch nicht endgültig geklärt und Anleger befinden sich weiterhin in einer Warteschleife.

Zunächst legte der Bitcoin Kurs um rund 11 % zu und reagiert damit auf das positive Signal des US-Marktes. Mit der Berufung ging dieses Plus jedoch wieder Richtung null und der Bitcoin-Preis liegt heute bei 23.614,12 €, mit einem Minus von 1,9 % in den letzten 7 Tagen. Anleger zeigen sich enttäuscht, hatten sie doch wie viele andere Unterstützer auf einen anhaltenden Kursgewinn der Krypto-Leitwährung gehofft und damit auf positive Signale für die anderen Märkte.

Leider war der Kurssprung jedoch nur News-getrieben und bullische Investoren halten sich wieder bedeckt.

Händler sollten Bitcoin-Flaute im Auge behalten

Bitcoin hat in der Vergangenheit die Volatilität vor großen Aufwärtsbewegungen reduziert. Experten gehen davon aus, dass eine solche Ruhe, wie sie derzeit herrscht, das erste Signal eines baldigen Kursauftriebs sein könnte. Einige Analysten sehen einen baldigen Kurs von 40.000 $ für wahrscheinlich. Auf jeden Fall stehen niedrige Kurse auch in der Regel für ein niedrigeres Risiko.

Jetzt könnte also ein angemessener Zeitpunkt gekommen sein, um in regelmäßigen Abständen den gleichen Geldbetrag in Bitcoin zu investieren. Dabei spricht man in der Finanzwelt auch von der Dollar Cost Averaging (DCA) Strategie. Da wir uns einer neuen Bitcoin-Halbierung im April 2024 nähern, wird sich der Effekt des geringeren Angebots zeigen. Egal ob am Kryptomarkt oder dem klassischen Finanzsektor, geht eine Verringerung der Volatilität einer Neubewertung voraus.

Ein Vorteil des Dollar Cost Averaging ist, dass es emotionale Faktoren aus dem Anlegen herausnimmt. Da Sie regelmäßig Anlagen tätigen, egal wie die Marktbedingungen sind, werden Emotionen aus dem Entscheidungsprozess ausgeschlossen. Quelle

Anleger könnten die Zeit auch für einen der neuen Meme-Coins am Markt nutzen und beispielsweise in Wall Street Memes anlegen. Wall Street Memes befindet sich auf dem Weg zu einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar. Rund 30 % sind davon schon in den vergangenen Phasen des Vorverkaufs zusammengekommen. Nun steht die letzte Runde des Pre-Sales an und auch hier stehen die Zeichen auf einen möglichen Bullenrun.

Da Bitcoin als Leitwährung für andere Kryptowährungen angesehen wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der BTC-Kurs andere Coins mit sich nach oben zieht. Vor allem wegen der anstehenden Halbierung, dem Bitcoin Halving. Der native Utility-Token $WSM kostet derzeit nur 0,0334 $ und wird am Ende des Monats auf die öffentlichen Handelsplattformen gehen.

Fazit: Die schonungslos ehrliche Bitcoin Prognose ist die, dass es wohl derzeit eher nach einer Flaute beim BTC-Kurs aussieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Wochen eine Kursexplosion sehen, ist aus unserer Sicht eher gering. Stattdessen könnte der $WSM-Token aber 2023 explodieren, denn wir halten diesen Coin für eines der vielversprechendsten Meme-Coins, die Anleger derzeit am Markt finden.

———————————————–Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten. —————————————–

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/