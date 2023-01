Diese Coins sind für Daytrader geeignet – der neue Hype Krypto-Daytrading

Daytrading, insbesondere mit Kryptowährungen, ist in der Finanzwelt momentan schwer angesagt. Es vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem nicht irgendeiner der „Kryptorockstars“ versucht, in den sozialen Medien die todsichere Daytrading-Strategie an die Frau oder an den Mann zu bringen. Natürlich gegen Geld. Das Thema wird allerdings äußerst kontrovers diskutiert. Denn beim Daytrading können enorme Gewinne drin sein – aber auch ebenso hohe Verluste. Ebenso kann im schlimmsten Fall der Totalverlust des eingesetzten Kapitals drohen, wenn man einige Spielregeln nicht beachtet.

Was ist Daytrading eigentlich?

Um es gleich vorwegzunehmen – Daytrading ist definitv nicht für blutige Anfänger geeignet. Bevor man sich an das extrem kurzfristige Geschäft wagt, sollte man zumindest über Grundkenntnisse im Trading verfügen. Wie der Name schon verrät, geht es beim Daytrading darum, Werte, in diesem Fall Kryptowährungen, innerhalb von einem Tag zu kaufen und wieder zu verkaufen – und das möglichst mit Gewinn. In der Regel wollen Daytrader vor allem Gaps vermeiden, also Kurslücken, die über Nacht entstehen können und zum Teil enorme Verluste bedeuten. Vor allem der Terra/Luna Crash und die Pleite der Kryptobörse FTX haben gezeigt, dass Kurse über Nacht ins Bodenlose fallen können und dadurch Milliarden vernichtet werden. Die drei häufigsten Strategien beim Trading sind Scalping, Breakout und Pullback. Wer mit dem Daytrading anfangen möchte, sollte sich ebenfalls Kenntnisse in der Chartanalyse aneignen, um Trends rechtzeitig zu erkennen und um so die höchstmögliche Rendite zu erzielen.

Daytrading vs. Langfristiges Investment

Daytrading steht also im krassen Gegensatz zum langfristigen Investement. Entscheidet man sich für diese Anlageform, legt man das Geld für einen längeren Zeitraum an. Im klassischen Finanzmarkt, mit einer Laufzeit von über fünf Jahren. Kryptos eignen sich übrigens sowohl zum Daytrading als auch als langfristiges Investment. Man sollte dabei aber immer im Hinterkopf behalten, dass der Markt äußerst volatil ist, vor allem im Vergleich zu klassischen Anlageformen wie Aktien oder ETF. Bei Kryptowährungen nennt man das Kaufen und Halten übrigens Hodl. Geprägt wurde dieser Ausdruck nach einem Beitrag bei Game Kyuubi.

Bitcoin (BTC)

Das Jahr 2022 war für den Bitcoin eine turbulente Achterbahnfahrt. Zuerst schickte der Terra/Luna Crash den Kurs auf Talfahrt und gerade als sich der berühmte Silberstreifen am Horizont abzeichnete, kam die Pleite der Kryptobörse FTX. Momentan liegt der Kurs bei rund 16.800 US-Dollar. 2023 könnte der Bitcoin sich erholen, es gibt sogar Analysten, die einen Kurssprung auf 250.000 US-Dollar prognostizieren. 2024 steht das nächste Halving der Mutter aller Kryptowährungen an, was sich ebenfalls positiv auf den Kurs auswirken könnte. Der Bitcoin ist, trotz allen Kursschwankungen, immer noch die wertvollste und meistgehandelte Kryptowährung der Welt. On top ist die öffentliche Wahrnehmung des Coins eher positiv. Egal ob man sich für das Daytraden oder Hodln entscheidet, Bitcoin sollte in keinem Portfolio fehlen.

Cardano (ADA)

2022 war auch nicht gerade das Jahr von Cardano. Der Kurs stürzte um fast 95 % ab, von 1,60 US-Dollar auf 0,27 US-Dollar. Aber genau dieser Absturz stellt auch eine enorme Chance dar. Denn der günstige Preis lockt potenzielle Käufer. Dazu kommt die Utility des Coins. Der ADA ist der native Token des Cardano-Netzwerks, benannt wurde der Coin übrigens nach dem Mathematiker Ada Lovelace. Der Coin kann also nicht nur an Börsen gehandelt werden, er ist auch die Grundlage für alle Transaktionen im Cardano-Netzwerk. Dazu kommt, dass der härteste Konkurrent Solana mit zum Teil massiven Problemen zu kämpfen hat, was sich vor allem auf den Cardano NFT Markt positiv auswirkt. 2023 könnte also auch der Kurs von Cardano wieder steigen.

Ape Coin (APE)

Das Metaverse ist, glaubt man zumindest Marc Zuckerberg, das nächste große Ding im Cyberuniversum. Dementsprechend erlebten auch die Metaverse-Token einen enormen Auftrieb. Im März 2022 wurde der Ape Coin gelauncht. Entwickelt wurde der Coin vom Bored Ape Yacht Club, vermutlich eines der bekanntesten NFT-Projekte auf der Welt, das mittlerweile Kultstatus genießt. Im Kryptoranking steht der APE momentan auf Platz 32, eine wirklich beachtliche Leistung für so ein junges Projekt. Der Coin ermöglicht den Zugang in das BAYC-Ökosystem und dient als Zahlungsmittel für MetaRPG. Außerdem ist der Coin an die Bored Ape Yacht Club NFT gebunden und ermöglicht den Besitzern Zugang zu bisher nicht verfügbaren Diensten und Funktionen. Der APE ist deflationär und es wird maximal eine Millarde Token geben. Bislang sind rund 36 % der Token im Umlauf. Der Coin ist allerdings hochvolatil, was man beim Daytrading im Hinterkopf behalten sollte.

Dash2Trade

Vor allem neue Coins sind für Daytrader interessant. Der D2T-Token, der native Coin der Plattform Dash2Trade, ist momentan noch im PreSale für 0,0556 US-Dollar zu kaufen. Der Vorverkauf endet am 10. Januar 2023. Das erste Listing erfolgt bereits am 11. Januar – und genau hier schlägt die Stunde der Daytrader. Zum einen werden in der Regel neue Coins an den Börsen mit einem Aufschlag gelistet. Zum anderen kommt es meist kurz nach dem Listing zu einer Rallye, bei der Kursexplosionen durchaus drin sein können. Die neue Trading-Plattform Dash2Trade möchte übrigens beweisen, dass erfolgreiches Trading keine Raketenwissenschaft sein muss. Das Herzstück des Projekts ist das Dashboard, hinter dem eine enorm leistungsfähige KI steht. Neben Backtesting Tools, Handelssignalen, Social Trading und anderen Funktionen gibt es auch ein PreSale Dashboard. Die Beta-Version wurde bereits gelauncht. Das Dashboard konzentriert auf 12 der wesentlichen Datenpunkte von PreSale Coins, um den Nutzern eine zuverlässige Bewertung zu geben. Daraus ergibt sich dann der sogenannte Dash-Score. Dabei nutzt Dash2Trade nicht nur automatisierte Programme. Das Team prüft auch manuell. Diese Kombination von menschlicher und maschineller Intelligenz macht das PreSale Dashboard einzigartig und es findet zielgerichtet sogenannte Alpha Coins.

